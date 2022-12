Marvel's Spider-Man 2 hat laut Leak bereits einen Release-Zeitraum im nächsten Jahr

Mit Marvel's Spider-Man 2 bekommt der Sony- und Insomniac-Blockbuster nach dem Spinoff mit Miles Morales einen waschechten Nachfolger. Der soll offiziell irgendwann 2023 erscheinen. Aber womöglich wurde der Release-Zeitraum jetzt aus Versehen schon sehr viel enger eingegrenzt. Eine Autorin des Entwicklerstudios hat auf ihrer Webseite anscheinend schon mehr verraten.

Marvel's Spider-Man 2 könnte im Herbst 2023 erscheinen, wenn der Leak stimmt

Auf ihrer persönlichen Webseite hat die Insomniac Games-Autorin Jamie Mayer davon geschrieben, dass Marvel's Spider-Man 2 im Herbst 2023 erscheinen soll. Mittlerweile wurde der Fauxpas offenbar behoben und an Ort und Stelle prangt jetzt nur noch ein "2023". Das deckt sich mit der offiziellen Ankündigung des Launch-Zeitraums.

Aber wenn der folgende Screenshot auf Twitter hier nicht nachträglich bearbeitet wurde, stand auf der Seite der Autorin zumindest für kurze Zeit ein sehr viel genaueres Datum. Oder zumindest scheint das Entwicklerstudio diesen Zeitraum angepeilt zu haben. Es kann sich natürlich auch um einen Platzhalter handeln oder immer etwas an den internen Plänen ändern.

Wie seriös ist das? Ziemlich. Der Zeitraum passt zur offiziellen Ankündigung und in der Jahreszeit werden traditionell oft große Blockbuster veröffentlicht. Die nachträgliche Änderung auf der Seite könnte den Zeitraum bestätigen. Sollte Spider-Man 2 nicht noch verschoben werden müssen, stehen die Chancen gut, dass es im Herbst 2023 erscheint.

Neben Marvel's Spider-Man 2 arbeiten Jamie Mayer und Insomniac Games auch noch an einem Wolverine-Spiel. Dazu gibt es aber bis auf einen kleinen Teaser sonst nicht besonders viel Informationen und auch noch gar keine Angabe zu einem möglichen Zeitraum für die Veröffentlichung.

Für Marvel's Spider-Man 2 dagegen gibt es schon einen richtigen Trailer:

1:37 Marvel's Spider-Man 2 - Erster PS5-Trailer enthüllt Superhelden-Sequel und Venom

Marvel's Spider-Man war eine ganze Weile das erfolgreichste Sony-Eclusive überhaupt. Zumindest wurden innerhalb kurzer Zeit enorm viele Kopien verkauft. Erst The Last of Us Part 2 und danach God of War Ragnarök haben den Rekord gebrochen und die Zahlen jeweils übertroffen.

Wie würde euch der grobe Release-Zeitraum in den Kram passen?