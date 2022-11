Mass Effect 4 wirft in neuem Konzept-Artwork mehr Fragen auf, als es beantwortet

Happy N7 Day! Diese Aussage dürfte für viele Spieler*innen eher für verwirrtes Schulterzucken sorgen, hat aber für Mass Effect-Fans eine ganz besondere Bedeutung. Der 7. November ist nämlich der offizielle Tag der Reihe und das hat auch BioWare nicht vergessen. In einem neuen Blogpost hat das Team nun ein kleines Update zur Entwicklung des nächsten Teils gegeben. Das vierte Mass Effect (oder fünfte, wenn ihr Andromeda mitzählt) kommt demnach gut voran und hat dazu noch ein Konzeptbild als Teaser spendiert bekommen. Was genau darauf zu sehen ist, gibt aber einige Rätsel auf.

Neues Mass Effect-Bild teast Infos zur Fortsetzung

Was ist zu sehen? Im Blogeintrag gibt es ein kurzes Video zu sehen, das ein neues Artwork zeigt - obwohl, so neu ist es gar nicht. Manchen Fans dürfte direkt die Ähnlichkeit zu einem Artwork aus dem 2020 erschienenen Buch "BioWare: Stories and Secrets from 25 Years of Game Development" aufgefallen sein. Lediglich der Hintergrund hat sich verändert und zeigt jetzt einen Planeten statt einer Fabrik. So sieht das neue Artwork aus:

Ein neues Massenportal? Das abgebildete Konstrukt sieht stark nach einem Mass Relay aus, das entweder gerade neu gebaut oder repariert wird. Darauf weißt auch der Text in der linken unteren Bildecke hin, der das Bild mit "Vacuum-dock Relay Construction Record" betitelt. Zur Erinnerung, die Relays ermöglichen es in Mass Effect Raumschiffen, über weite Distanz zu reisen und wurden am Ende des dritten Teils beschädigt oder zerstört.

Wie Project Director Mike Gamble auf Twitter bereits bestätigte, steht das MR7 auf dem Konstrukt allerdings nicht für Mass Relay 7, vielmehr deutete er an, dass hier ein komplett neues Relay gebaut werden könnte.

Eine Verbindung zu Andromeda?

Was genau der Teaser bedeutet, können wir an dieser Stelle natürlich nur spekulieren, aber immerhin gibt es einige Anhaltspunkte. So hatten Fans bereits in der Vergangenheit spekuliert, dass das neue Mass Effect die Geschichte der Trilogie mit Andromeda verbinden würde, da im Teaser zwei Galaxien zu sehen sind. Es ist also durchaus denkbar, dass hier ein komplett neues Massenportal gebaut wird, dass entweder in die Andromeda-Galaxie geschickt werden soll oder ein Reisen direkt dorthin ermöglicht. Immerhin sieht das Design auch etwas anders als bei klassischen Relays aus, denn die charakteristische Öffnung im Ring fehlt.

Hier könnt ihr euch den Teaser mit den beiden Galaxien auch noch einmal anschauen:

Ein Blick in die Zukunft? Oder in die Vergangenheit?

Gleichzeitig könnte es sich natürlich dennoch um ein bestehendes Relay handeln, das repariert oder umgebaut wird. Interessant ist hier die Zahl "314" im linken unteren Textfeld. Sie könnte auf das inaktive Massenportal 314 verweisen, das in der Geschichte von Mass Effect den Erstkontakt-Krieg zwischen Menschen und Turianern ausgelöst hatte. Gut möglich, dass die Allianz es einige Jahre nach dem Ende von Mass Effect 3 zu reparieren versucht. Auch die Aktenzahl "11_07_90" könnte hier ein Hinweis sein. Liest man die ersten vier Ziffern als 7. November, ergäbe sich als Jahr 2190, also vier Jahre nach dem Ende von Mass Effect 3.

All das ist natürlich bislang Spekulation, da sich das Team auch weiterhin mit konkreten Details zum nächsten Mass Effect bedeckt hält. Schon im letzten Jahr gab es einen Story-Teaser, der Fans über die Rückkehr der Geth spekulieren ließ:

18 2 Mass Effect 4 Neuer Teaser gibt Anhaltspunkte zur Story und die Community rätselt

So steht es um die Entwicklung

Wann das nächste Mass Effect erscheinen wird, steht noch in den sprichwörtlichen Sternen. Allerdings können wir ziemlich sicher noch mit mehreren Jahren Wartezeit rechnen, da sich das Spiel aktuell noch in der Pre-Produktionsphase befindet. Im Blogeintrag heißt es nur: "Eines Tages, wenn wir bereit sind, werden wir mehr zum nächsten Mass Effect teilen können."

Teil des Grundes dafür könnte nicht zuletzt sein, dass sich mit Dragon Age: Dreadwolf ein anderer BioWare-Titel zuerst dem Ende der Entwicklung nähert. Zuletzt gab BioWare an, dass das Spiel bereits intern komplett spielbar ist und man nun an den Details feilen wolle.

Was haltet ihr von diesem Bild, habt ihr noch weitere Theorien?