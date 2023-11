Neuer Mass Effect 4 Teaser zeigt verhüllte Figur und Fans rätseln, wer das sein könnte

Wer steckt hinter dem Helm?

Happy N7 Day! BioWare feiert alljährlich die Mass Effect-Reihe mit diesem besonderen Tag. Fans warten sehnsüchtig auf Mass Effect 4 (oder Mass Effect 5, wenn ihr Mass Effect Andromeda dazuzählt), doch bislang gibt es kaum Informationen zum Titel.

Doch BioWare hat einen neuen Teaser veröffentlicht, in dem wir eine mysteriöse Figur zu sehen bekommen. Außerdem hat der Franchise Director und Executive Produver von Mass Effect, Mike Gamble, mögliche Details zur Story verraten.

Mass Effect 4: Teaser zeigt eine verhüllte Person

Was ist im Teaser zu sehen? Der Teaser ist nur 34 Sekunden lang und zeigt eine Person, die einen Gang entlangläuft und sich zur Kamera dreht. Die Figur trägt einen schicken Mantel, auf dem das N7-Logo aufgestickt wurde.

Leider ist nicht zu erkennen, wer sich dahinter verbirgt. Die Person trägt einen spiegelnden Helm. Möglicherweise könnte es sich dabei um Commander Shepard handeln, denn BioWare bestätigte bereits, dass das Zerstörungsende das angedachte Ende ist. Hierbei scheint Shepard die Geschehnisse zu überleben.

Andere vermuten, dass es sich dabei um die Tochter von Shepard und Liara handeln könnte. Mass Effect 4 könnte so viele Jahre nach den Ereignissen von Mass Effect 3 spielen, dass Shepard längst tot wäre.

Den Teaser könnt ihr euch hier ansehen:

0:34 Mass Effect 4 bekommt zum N7 Day einen neuen Teaser spendiert

Was wurde sonst verraten? Mike Gamble spricht in einer Botschaft davon, dass viele Fragen der Fans beantwortet werden. Allerdings würde die Beantwortung noch einige Zeit dauern, womit der Release von Mass Effect 4 gemeint sein könnte.

Demnach könnten die folgenden Fragen im kommenden Teil beantwortet werden:

Was ist mit den Charakteren aus der Mass Effect-Trilogie passiert?

Wer ist wirklich gestorben?

Wer hat mit wem Kinder bekommen?

Wie hört sich ein Volus als Baby an?

Was ist mit all den Galaxien passiert?

Was treibt Liara T‘Soni?

Was ist mit S…?

Mit S… wird vermutlich Shepard gemeint sein. Dementsprechend wird die Frage geklärt, was mit dem Protagonisten nach den Ereignissen aus Mass Effect 3 passiert ist. Das wahre Ende deutete bereits an, dass Shepard die Geschehnisse überlebt hat.

So steht es um Mass Effect 4

Das Spiel befindet sich momentan in einem frühen Entwicklungsstadium. Es wird also noch einige Jahre dauern, bis der Titel erscheint. Ein Grund dafür sind die Arbeiten an Dragon Age 4. Der Teil des Entwicklerteams, der momentan daran arbeitet, stößt erst nach dem Release zum Mass Effect-Team hinzu.

Außerdem bekommt Mass Effect 4 eine neue Engine. BioWare lässt EAs hauseigene Frostbite-Engine hinter sich und wechselt nun zur Unreal Engine 5. Das bedeutet für das Team eine gewisse Einarbeitungszeit, durch die sich der Release noch etwas hinauszögern wird.

Was denkt ihr: Wer steckt hinter dem Helm?