Mass Effect 4: Geheimer Code gibt uns einen Hinweis auf das Schicksal der Geth

Wie jedes Jahr hat Mass Effect-Entwickler BioWare auch diesmal wieder am offiziellen N7-Day die Reihe gefeiert. Dazu gab es neben einem kurzen Entwicklungs-Update zum neuesten Teil auch ein neues Teaser-Video, dass allerdings auf den ersten Blick lediglich ein Standbild und Rauschen zeigte. Allerdings nur auf den ersten Blick, denn findige Fans haben die geheime Botschaft im Teaser bereits entschlüsselt und dabei einiges an Informationen zutage gefördert.

Mass Effect-Botschaft lässt uns Liaras Stimme hören

Auf dem Standbild im Teaser ist ein Massenportal zu sehen, dass entweder gerade repariert wird, oder sich im Aufbau befindet. Allein hier gibt es jede Menge Raum für Spekulationen, so könnten wir unter anderem bereits das Jahr erfahren, in dem der nächste Teil spielt, oder eine neue Verbindung zu Andromeda bekommen. Die ausführlichen Spekulationen könnt ihr hier nachlesen:

13 3 Mehr zum Thema Mass Effect 4 wirft in neuem Konzept-Artwork mehr Fragen auf, als es beantwortet

Geheime Botschaft im Audio: Das ist aber bei weitem noch nicht alles. Denn in der Audiospur des Teasers versteckt sich anscheinend noch eine weitere Nachricht. Was anfangs erst nach Rauschen klingt, verbirgt zwei durchaus bekannte Stimmen. Hier spricht nämlich die Asari und Shadowbroker Liara T'Soni offensichtlich mit einem Geth. Aber hört es euch einfach selbst an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Zwar können wir nicht verstehen, was genau der Geth sagt, aber zumindest Liaras Sätze lassen sich klar raushören:

"Wie konnten wir das verpassen? Genau, der Rat wird verdammt sauer sein. Obwohl sie inzwischen wissen sollten, dass sie menschlichen Widerstandsgeist nicht unterschätzen sollten."

Auch Project Director Michael Gamble hat inzwischen bestätigt, dass es sich bei der Stimme um die von Liara T'Soni handelt und obendrein noch ein weiteres Artwort geteilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was bedeutet das also?

Auch hier gibt die Nachricht natürlich jede Menge Rätsel auf. Es scheint aber zumindest so zu sein, dass die aus Menschen bestehende Systems Alliance etwas plant, das dem Rat der Citadel nicht gefallen dürfte. Möglicherweise machen sie sich eigenmächtig daran, die Mass Relays zu reparieren oder neue zu bauen. Viel interessanter ist aber noch die Anwesenheit eines Geth.

Achtung, Spoiler zum Ende von Mass Effect 3! Zwar gibt es mehrere Enden in Mass Effect 3, allerdings erklärte BioWare im Nachhinein, dass sie das "Zerstörungsende" intern als Kanon zählen. Auch der erste Trailer zum neuen Mass Effect scheint das anzudeuten. Hier findet Liara Teile von Shepards Rüstung und auch ein zerstörter Reaper ist zu sehen.

Hier könnt ihr euch den Trailer nochmal ansehen:

1:43 Das nächste Mass Effect hat einen ersten Trailer

Gehen wir also davon aus, dass dieses Ende wirklich Kanon für das nächste Spiel sein sollte, müssten die Geth eigentlich zerstört sein. Die verschlüsselte Botschaft des neuesten Teasers könnte nun entweder bedeuten, dass es doch ein anderes offizielles Ende gibt, oder dass die Geth eben auf andere Art wieder vorkommen. Das würde auch zu einem ebenso mysteriösen Mass Effect-Teaser aus dem letzten Jahr passen, der viele Fans auf eine Rückkehr der Geth hoffen ließ.

Wie deutet ihr die geheime Botschaft von Liara?