Nach Kritik an Pixar-Optik von Dragon Age The Veilguard: 'Das nächste Mass Effect wird fotorealistisch', sagt BioWare

Wie lange es wohl noch geht, bis wir Commander Shepard oder einen neuen Protagonisten sehen?

Jetzt, da Dragon Age: The Veilguard erschienen ist, dürfte in der nächsten Zeit ein guter Teil des Entwicklerstudios frei werden, um sich anderen Projekten zu widmen. Allen voran ist da natürlich Mass Effect 5, das die Geschichte der erfolgreichen Sci-Fi-Reihe weitererzählen soll.

Mass Effect soll "realistischen" Look beibehalten

Nach der Veröffentlichung des neuen Dragon-Age-Spiels meldet Michael Gamble, Executive Producer und Project Director bei BioWare, auf X, dass sich viele Personen bei ihm nach dem nächsten Mass Effect erkundigen. Dazu äußert er sich auf der Social-Media-Plattform wie folgt:

Übersetzt bedeutet das:

„[Sowohl Mass Effect als auch Dragon Age] sind vom Studio [BioWare], aber Mass Effect ist Mass Effect. Es ist anders, ein Sci-Fi-RPG zu Leben zu erwecken als andere Genres oder IPs… und muss eine andere Art von Liebe beinhalten.“

Diese deutliche Abtrennung von anderen Genres behält Gamble bei, als er auf die Äußerung eines besorgten Users eingeht, der nicht möchte, dass das neue Mass Effect in dieselbe (visuelle) Richtung wie Dragon Age: The Veilguard geht. Die Worte von Gamble sind deutlich:

„Mass Effect ist fotorealistisch und wird es auch bleiben, solange ich dahinterstehe.“

Falls euch also die visuelle Gestaltung der ursprünglichen Spiele gefallen hat, könnt ihr euch auf mehr in der Richtung freuen – natürlich hoffentlich entsprechend modernisiert. Laut Gamble soll der nächste Ableger der Reihe auch den erwachsenen Ton der ursprünglichen Trilogie beibehalten.

So steht’s aktuell um Mass Effect 5

Vor knapp einem Jahr gab es passend zum N7-Day ein kurzes Teaser-Video, das ihr euch hier anschauen könnt:

0:34 Mass Effect 4 bekommt zum N7 Day einen neuen Teaser spendiert

Ansonsten sind die Informationen zum nächsten Mass-Effect-Titel aktuell noch rar, da in diesem Jahr insbesondere der neue Ableger vom BioWares Dragon-Age-Reihe im Fokus stand. Nun, da ein Teil des Entwicklerteams davon abgezogen werden kann, wird wahrscheinlich Mass Effect 5 neu im Fokus stehen.

Hoffentlich führt das dazu, dass bald mehr Informationen zum schleierhaften Projekt folgen – vielleicht ja bereits zum nächsten N7-Day, der in wenigen Wochen ansteht.

Denkt ihr schon an Mass Effect oder hat euch Dragon Age: The Veilguard (oder einer der anderen vielzähligen Oktober-Releases) aktuell komplett in Beschlag genommen?