Mass Effect: Legendary Edition schenkt euch kostenlose Bonusinhalte und so bekommt ihr sie

Bereits nächste Woche erscheint die Trilogie Mass Effect: Legendary Edition. Fans der Videospielreihe können sich ab sofort kostenlose Bonusinhalte sichern, die ihr digital für den PC herunterladen müsst. Doch ihr solltet schnell sein, denn die Bonusinhalte stehen nur begrenzt zur Verfügung.

Das sind die Bonusinhalte zu Mass Effect: Legendary Edition

EA möchte auf der offiziellen Seite Fans die Chance geben, die Inhalte der Deluxe Edition zu Mass Effect 2 und Mass Effect 3 sowie den ersten Mass Effect-Soundtrack kostenlos herunterzuladen. Außerdem wird ein neu komponierter Track namens "Resynthesis" den Bonusinhalten beiliegen.

Folgende Bonusinhalte bekommt ihr:

88 legendäre Tracks: Enthält Songs wie "Mass Effect Theme", "Uncharted Worlds", "Suicide Mission", "Illusive Man" und "Leaving Earth"

Enthält Songs wie "Mass Effect Theme", "Uncharted Worlds", "Suicide Mission", "Illusive Man" und "Leaving Earth" 2 PDF-Artbooks: Enthalten Bilder zu Mass Effect 2 und Mass Effect 3

Enthalten Bilder zu Mass Effect 2 und Mass Effect 3 2 PDF-Comicbücher: Beinhalten die Dark Horse Comics "Mass Effect: Redemption Ausgabe 1" und "Mass Effect: Invasion Ausgabe 1"

Beinhalten die Dark Horse Comics "Mass Effect: Redemption Ausgabe 1" und "Mass Effect: Invasion Ausgabe 1" Digitale Normandy-Lithografie: Erlebt die Normandy im hitzigen Gefecht als Lithografie

Bis wann kann ich die Inhalte herunterladen? Sammelnde können sich die Bonusinhalte nur noch bis zum 31. Mai 2021 oder bis zum Erreichen der Download-Kapazität sichern. Ihr solltet also nicht zu lange zögern, um die kostenlosen Bonusinhalte zu ergattern.

Was ist die Mass Effect: Legendary Edition?

Die Legendary Edition beinhaltet die komplette Mass Effect-Trilogie. Im Gegensatz zum Original wurde bei der Legendary Edition die Grafik verbessert und für 4K-Bildschirme optimiert. Zur Trauer aller Fans wird es keine neuen Inhalte geben, dafür kommt die Trilogie mit fast allen bisher erschienen DLCs.

Die Mass Effect: Legendary Edition erscheint am 14. Mai für die PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One und den PC. Spieler:innen schlüpfen in die Rolle von Commander Shepard, um eine die Galaxie bedrohende Alienrasse zu vernichten.

Werdet ihr euch die Bonusinhalte sichern?