Gameplay-Trailer zu GTA 6 und Half-Life 3: Bei diesen Game Awards-Ankündigungen würde ich vor Freude ausrasten - und ihr?

Die Ankündigung von Half-Life 3 auf den The Game Awards könnte (fast) alles in den Schatten stellen.

Das Schönste an Gaming-Events wie den The Game Awards sind nicht selten die Tage vorab, in denen wir uns wie wild all die Spiele gedanklich ausmalen, auf die wir uns schon lange freuen und die endlich mal wieder ein Lebenszeichen von sich geben könnten. Frei nach dem Motto "Vorfreude ist die schönste Freude".

Um euch einen Einblick in meine Wunschliste zu geben, habe ich mir vier Ankündigungen herausgesucht, bei denen ich es am frühen Freitagmorgen wahrlich nicht bereut hätte, einmal mehr die Nacht durchgemacht zu haben – und ich bin gespannt, welche Spiele es bei euch sind!

Dennis Müller Früher waren es die legendären PKs von Sony, Microsoft oder Nintendo während der E3, heute sind es Shows wie die The Game Awards, für die Dennis die Nacht zum Tage macht – auch wenn ihm bei vielen Ankündigungen, der Langatmigkeit und dem Werbe-Charakter der Shows dann doch öfter die Augen zufallen.

Na los Valve, jetzt macht's doch endlich!

Dass Half-Life 3 kommt, ist mittlerweile so sicher wie das Amen in der Kirche. Nach unzähligen Leaks und Playtests steht nur noch die Frage im Raum, wann Valve endlich Erbarmen mit seiner treuen Anhängerschaft zeigt und Mr. Freeman aus dem Sack lässt.

Wenige Monate vor Erscheinen der Steam Machine wäre definitv ein guter Zeitpunkt. Erst recht, wenn Valve mit HL3 die Verkäufe pushen will. Doch um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass die Enthüllung auf den Game Awards stattfindet, sondern eher in einem Valve-typischen staubtrockenen Blogpost.

Aber wenn, HOLLA THE WOODFAIRY!!!

Der Shadows of Colossus-Macher meldet sich mit mysteriösem neuen Spiel zurück

10 Jahre Wartezeit sind genug!

Meinen zweiten Wunschkandidaten für die Game Awards habt ihr sicher nicht auf dem Schirm: Project Robot!

Fall es bei dem Namen nicht klingelt, sei's euch verziehen. Kurzgefasst geht's hier um das neue Spiel von Fumito Ueda, der zusammen mit Team Ico Shadow of the Colossus, The Last Guardian und Ico entwickelt hat – also drei der atmosphärisch besten Adventures überhaupt.

Ganze neun Jahre ist Tricos Abenteuer für die PS4 jetzt schon her und nach der Enthüllung von Project Robot wäre es so, so fantastisch, wenn wir übermorgen den Release erfahren.

Capcom, gebt mir diese JRPG-Collection

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz und auch meine persönliche Pflicht als Breath of Fire-Fan, dass ich in Minimum zwei GamePro-Artikel pro Jahr nahezu flehend erwähne, dass Capcom doch bitte ENDLICH eine Collection von Breath of Fire 3 und 4 auf aktuelle Konsolen bringen soll.

Mehr zum Thema Breath of Fire 4 ist zurück und ich kann mein Glück kaum fassen von Dennis Müller

Und die Chancen standen selten besser, nachdem es Breath of Fire 4 im Mai in einer überarbeiteten Version sogar auf GOG geschafft hat. Es gibt heutzutage von nahezu jeder JRPG-Reihe eine Remastered-Collection, es kann doch nicht so schwer sein die PS1-Klassiker zurückzubringen.

Daher muss die Ankündigung endlich morgen auf den Game Awards kommen!

Es wird niemals passieren, aber...

Wenn sich Rockstar während der Show dann doch erbarmt und Gameplay zu GTA 6 zeigt, es wäre zumindest für viele ein schönes vorzeitiges Weihnachtsgeschenk.

Ich bin jetzt selbst nicht der größte GTA-Fan unter der Sonne. Jedoch den Aufschrei zu erleben, wenn Geoff Keighley sein "just one more thing" ankündigt und dann Jason und Lucia durch Vice City laufen – ich wäre definitiv wieder wach.

Aber auch hier gilt Gleiches wie bei Valve. Wahrscheinlich dropt der Trailer komplett aus dem Nichts an einem willkürlichen Dienstagabend.

Das Wunschkonzert der GamePro-Redaktion

Natürlich will ich euch auch nicht vorenthalten, wie es wunschtechnisch in der GamePro-Redaktion aussieht.

Hannes geht es ein wenig wie mir mit Breath of Fire. Seit Jahren liegt er uns mit dem Remake von Final Fantasy 9 in den Ohren, das Square Enix einfach nicht enthüllen will. Hört ihr Hannes Freitagnacht laut jubeln, ihr wisst Bescheid.

geht es ein wenig wie mir mit Breath of Fire. Seit Jahren liegt er uns mit dem Remake von Final Fantasy 9 in den Ohren, das Square Enix einfach nicht enthüllen will. Hört ihr Hannes Freitagnacht laut jubeln, ihr wisst Bescheid. Tobi , dem Capcom seinen Wunsch nach einem neuen Dino Crisis scheinbar nicht erfüllen will, würde sich dennoch über mehr von den prähistorischen Echsen freuen. Ein neuer Trailer von Jurassic Park Survival wäre sein absolutes Highlight.

, dem Capcom seinen Wunsch nach einem neuen Dino Crisis scheinbar nicht erfüllen will, würde sich dennoch über mehr von den prähistorischen Echsen freuen. Ein neuer Trailer von Jurassic Park Survival wäre sein absolutes Highlight. Der größte Wunsch von Kevin geht mit recht großer Wahrscheinlichkeit in Erfüllung. Ein neues Spiel von Larian soll es sein und das scheint aktuell überaus realistisch:

Mehr zum Thema Neues Larian-Rollenspiel auf den Game Awards: Rätsel um mysteriöse Statue ist wohl gelöst von Kevin Itzinger

Bei Myki driften wir dann schon wieder in die Region der großen Überraschungen ab. Für sie wäre ein neues Ace Attorney das höchste der Gefühle.

Und an der Stelle seid ihr gefragt. Welche Ankündigung, egal wie unrealistisch sie auch sein mag, wäre für euch der mit Abstand größte Höhepunkt der Preisverleihung. Verratet es mir doch gerne einmal in den Kommentaren.