"Davon bekomme ich Flashbacks" - Cosplayerin baut einen Wächter aus Zelda: Breath of the Wild nach - sieht so gut aus, dass wir schon beim Anschauen schwitzige Hände bekommen

Der Wächter kann sich sogar bewegen, spielt Musik und ist teilweise animiert.

Jonas Herrmann
05.01.2026 | 20:01 Uhr

Der Wächter sieht tatsächlich aus wie im Spiel. (Bild: Allison Chase Cosplay auf Instagram) Der Wächter sieht tatsächlich aus wie im Spiel. (Bild: Allison Chase Cosplay auf Instagram)

Die Welt von The Legend of Zelda: Breath of the Wild bietet viele Charaktere, die sich hervorragend für ein Cosplay eignen würden. Link und Zelda natürlich, aber auch ein lustiger Bokblin wäre möglich. Auf einen Wächter wären wir allerdings wohl nicht gekommen.

Cosplayerin baut Wächter aus Breath of the Wild nach

Bei den Wächtern handelt es sich um altertümliche Maschinen, die ursprünglich zum Schutz Hyrules erbaut wurden. In der Zeit, in der Breath of the Wild spielt, sind sie allerdings gefährliche Gegner, die Link mit ihren Laserstrahlen ins Visier nehmen können.

Es gibt verschiedene Wächterarten, die allerdings allesamt keine menschliche Form haben. Das macht ein Cosplay natürlich umso schwieriger. Das hat die Instagram-Nutzerin "Allison Chase Cosplay" aber nicht davon abgehalten, so einen Wächter trotzdem nachzubauen.

In einem Video führt sie ihre Kreation vor und die ist wirklich beeindruckend. Der Wächter sieht nicht nur aus, als wäre er direkt aus dem Spiel entsprungen, er leuchtet auch, kann seinen Kopf drehen und einige Teile wie das Auge sind sogar animiert.

Das beeindruckende Video könnt ihr euch hier ansehen:

Die wichtigsten Infos: Wie die Cosplayerin schreibt, handelt es sich nicht um eine Animatronik-Figur. Eine Person sitzt in dem Aufbau und kann durch zwei Kameras auf der Seite des Auges heraussehen. Das "Kostüm" besteht in erster Linie aus PVC, Holz, Maschendraht, Schaumstoff und Pappmaché und insgesamt hat es knapp drei Monate gebraucht, bis es fertig war.

Auf ihrem Kanal zeigt sie in mehreren Videos, wie sie den Wächter gebaut hat. Außerdem gibt es dort auch noch andere Werke von ihr zu bewundern.

In den Kommentaren zeigen sich viele User absolut beeindruckt von dem Wächter. Dadurch kommen aber auch Erinnerungen an fiese Bosskämpfe hoch. So wie es aussieht, wollen die Leute einem solchen Wächter lieber in echt als im Spiel begegnen.

Wie gefällt euch der Wächter?

