Vergesst Returnal: Saros macht alles besser – Exklusives Preview

Nach seinem Besuch bei Housemarque in Helsinki gab es für Michi im Redaktions-Meeting nur noch ein Thema: Saros. In diesem Talk erklärt er detailliert, warum uns hier womöglich der beste Shooter des Jahres – oder gar der Dekade – ins Haus steht!

Wir sprechen ausführlich über das butterweiche Gunplay und die neuen Mechaniken, die Saros noch flotter, aggressiver und runder machen als seinen geistigen Vorgänger Returnal. Das verzeihendere Rogue-lite-System mit permanenten Upgrades und der clevere Einsatz des Soltari-Schilds krempeln das Spielgefühl komplett um, ohne den knallharten Anspruch zu verlieren. Für Michi fühlten sich die 3 Stunden Hands-on wie ein einziger, gigantischer Adrenalinrausch an.

Doch Saros will auf der PS5 nicht nur spielerisch, sondern auch erzählerisch und technisch neue Maßstäbe setzen. Wir tauchen tief in das düstere Sci-Fi-Setting rund um den Planeten Kakosa und die mysteriöse Abbau-Expedition ein. Michi verrät spoilerfrei, wie die neue Hub-Welt ("Die Passage") funktioniert, warum Hauptfigur Arjun Devrash dort mit dem Wahnsinn der Isolation kämpft und wie eine dynamische "Sonnenfinsternis" mitten im Spieldurchlauf plötzlich das komplette Level-Design auf den Kopf stellt.

Außerdem klären wir, warum die unfassbar detaillierten Rauch- und Partikeleffekte selbst modernste Hardware an ihre Grenzen bringen und wie es aktuell um eine mögliche PC-Version steht.

Hat Michi euch mit seinem Enthusiasmus schon angesteckt? Wie gefällt euch die düstere "Lagerkoller"-Atmosphäre des Spiels? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!

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