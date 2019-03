Dass es ein PS4-Remake des ursprünglich auf der PlayStation erschienenen Actionspiels MediEvil geben wird, ist seit der offiziellen Ankündigung 2017 bekannt. Unklar ist aber bislang, wann genau das Spiel in diesem Jahr erscheinen soll, denn der Release ist grob mit "2019" angegeben.

Jetzt scheint es eine neue Spur zu geben, einige sprechen gar bereits von einem "Leak". Denn der Merchandise-Händler Forbidden Planet hat auf seiner Webseite ein paar MediEvil-Artikel ins Programm aufgenommen, die ganz offensichtlich dem Remake zugeordnet werden können. Die Artikel sollen am 3. Juni 2019 erscheinen.

Und da Merchandise meistens nicht vor dem Release eines Spiels erscheint, haben einige Fans den Erscheinungstermin von T-Shirt, Tasse und Co. automatisch mit dem Release des Spiels gleichgesetzt.

? MERCH ALERT! ?@ForbiddenPlanet has just listed four new officially licensed MediEvil items on their store! Up for preorder is a t-shirt, travel pass holder, coffee mug, and coaster - all due for release on June 2nd, 2019! Check 'em out below ? #ResurrectFortesque pic.twitter.com/BzTIukUuv0