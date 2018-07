Metal Gear Solid 5 - Patch macht nach drei Jahren Quiet spielbar

Drei Jahre nach Erscheinen von Metal Gear Solid 5 bekommt The Phantom Pain ein neues Update. Und das beschert dem Spiel ein recht interessantes Feature: Ihr könnt nun als Quiet spielen. Sie steht als spielbare Figur für die FOB-Missions zur Verfügung, in denen ihr Festungen anderer Leute erobert. Zwar kann man sie optisch in keiner Form anpassen, allerdings bringt sie einige Skills mit.

So verfügt die Schützin über herausragende Bewegungsgeschwindigkeit, kann mit einem speziellen Dash nach vorne stürmen oder sich wahlweise tarnen: Bleibt sie einige Sekunden reglos stehen, schaltet sich ein Cloaking-Gerät an, das sie fast vollständig unsichtbar macht. Aber es gibt nicht nur eine neue Spielfigur, sondern auch eine neue Spielwiese.

Mit den "Event FOBs (Hard)" könnt ihr neue Infiltrationsmissionen angehen, die besonders knifflig ausfallen. Die positive Kehrseite: Anders als bei regulären FOBs besteht hier keine Gefahr, dass andere Spieler über euer Eindringen informiert werden und zurückschlagen können. In den Patch Notes findet ihr außerdem einige neue Waffen und Gadgets, die sich erforschen lassen, sowie die üblichen Bugfixes.