Microsoft gibt letzten Trumpf aus der Hand: Großes Xbox-Spiel kommt nächste Woche auf PS5!

Schon in wenigen Tagen kommt eines der größten Xbox-Exklusivspiele auf die PS5.

Bereits in den letzten Jahren hat Microsoft mehr und mehr seiner First-Party-Spiele auf die PS5 gebracht, nun kommt einer der letzten großen Xbox-Exklusivhits auf die Sony-Konsole: Schon nächste Woche, genauer gesagt am 7. April, erscheint die PS5-Version des riesigen Open-World-Rollenspiels, das ursprünglich der große Trumpf im Konsolen-Kampf sein sollte. Hier bei Amazon könnt ihr den AAA-Hit jetzt mit der üblichen Preisgarantie vorbestellen:

Neben der Standard-Version könnt ihr euch das Spiel auch direkt in der Premium Edition sichern, die neben dem Hauptspiel die beiden Story-Erweiterungen (von denen eine allerdings noch nicht erschienen ist), ein Paket mit In-Game-Gegenständen, Spielwährung, das digitale Artbook und den Soundtrack mitliefert. Für die 20€ Aufpreis bekommt ihr also eine Menge geboten:

Riesiges Universum & Shooter-Gameplay: Das ist Microsofts Rollenspiel-Hit!

3:11 Starfield PS5 Release-Termin und großes Update offiziell bestätigt: Neuer Trailer zum kostenlosen Free Lanes-Patch

Autoplay

Es geht hier natürlich um Starfield, das große Open-World-Rollenspiel aus dem Hause Bethesda, das Microsofts Top-Titel im Wettkampf mit Sony war. Obwohl das Spiel finanziell sogar recht erfolgreich gewesen sein soll (allein die Steam-Version soll sich millionenfach verkauft haben, obwohl das Spiel auch im Game Pass war), hat sich die Hoffnung, dass es die Spieler*innen scharenweise auf die Xbox zieht, wohl nicht erfüllt. Dafür bekommen wir jetzt eine PS5-Version.

Mit Starfield hat Bethesda nach Fantasy (The Elder Scrolls) und Postapokalypse (Fallout) ins Science-Fiction-Genre gewechselt: Mit eurem eigenen Raumschiff, das ihr nach Herzenslust umgestalten könnt, erkundet ihr ein riesiges Universum, erforscht fremde Planeten, erledigt Quest und schließt euch Fraktionen an oder bekämpft sie. Prinzipiell könnt ihr auf weit über 1000 Planeten landen – allerdings bietet nur ein kleiner Teil davon handgemachte, spannende Inhalte. Der Rest dient eher zum Ressourcensammeln.

19:50 Starfield - Testvideo zum großen Weltraumspielplatz

Spielerisch besteht Starfield neben der Erkundung zu einem großen Teil aus recht flottem Shooter-Gameplay, wobei ihr zwischen der Third- und der First-Person-Perspektive wechseln könnt. Zusätzlich zum Schiffsbau habt ihr auch die Möglichkeit, eigene Außenposten aufzubauen, was das Gefühl vermittelt, in dem weiten Starfield-Universum tatsächlich etwas zu verändern und es nicht nur wie ein Tourist zu bereisen. Ein vielseitiges Fortschrittssystem sorgt zudem für Langzeitmotivation.

Ansonsten ist Starfield mal wieder ein typisches Bethesda-Rollenspiel mit vielen der gewohnten Stärken, aber auch leider mit so manchem altbekannten Mangel, der heute nicht mehr so verzeihlich ist wie noch 2011 in Skyrim. In unserem GamePro-Test fiel die Wertung für die Xbox-Version mit 82 Punkten deshalb etwas niedriger aus als gewohnt, obwohl Starfield noch immer ein sehr gutes Open-World-RPG ist, das dutzende Stunden Spielspaß bietet.