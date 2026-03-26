Neue Xbox-Chefin macht Hoffnung, dass die Game Pass-Preise wieder sinken könnten

Xbox-CEO Asha Sharma will die Marke wieder nach vorne bringen und könnte dazu eventuell sogar die Preise des Game Pass-Abos senken. "Seelenlosen KI-Slop" wolle sie auch nicht.

David Molke
26.03.2026 | 12:45 Uhr

Der Game Pass war einst der beste Deal des ganzen Gamings, ist mittlerweile aber ganz schön teuer auf der Xbox. Der Game Pass war einst der beste Deal des ganzen Gamings, ist mittlerweile aber ganz schön teuer auf der Xbox.

Die neue Xbox-Chefin steht vor einer schwierigen Aufgabe, hat aber auch schon ein paar Ideen, wie die schwächelnde Marke in eine strahlende Zukunft geführt werden könnte. Beispielsweise, indem man den Xbox Game Pass wieder attraktiver macht, beispielsweise mit neuen Preis-Abstufungen und niedrigeren Kosten.

Xbox-CEO deutet an, dass das Game Pass-Abo irgendwann wieder weniger kosten könnte

Der Game Pass war lange ein unschlagbar guter Deal, aber diese Zeiten sind mittlerweile auch schon wieder sehr lange vorbei. Die letzten Preis-Erhöhungen und Feature-Streichungen dürften jedenfalls viele Kund*innen verprellt haben.

Video starten 1:24:27 Der Gaming-Kollaps: Diese Krise geht uns alle an

Preis-Erhöhungen bei Abomodellen sind in der Regel ein guter Indikator dafür, dass die Unternehmen dahinter nicht mehr daran glauben, dass noch viele neue Abonnent*innen hinzukommen. Das heißt, dass das Wachstum offenbar stagniert und dementsprechend die Preis-Daumenschrauben angesetzt werden können (womöglich, um die Kosten für den Activision Blizzard-Deal wieder reinzuholen).

Aber auch diese Milchmädchenrechnung scheint nicht aufgegangen zu sein. Zumindest bringt die neue Xbox-Chefin jetzt wieder eine mögliche Senkung dieser Preise ins Spiel. In einem Interview mit The Information (via IGN) verspricht CEO Asha Sharma nicht weniger als eine Wiederherstellung der Marke Xbox.

Xbox soll wieder attraktiver werden

Die solle aber trotz des massiven Microsoft-Einsatzes von KI (nicht nur in Windows 11, sondern bald auch vermehrt im Xbox-Rahmen) ohne "seelenlosen KI-Slop" auskommen. Stattdessen sollen sämtliche Produkte wie die nächsten Xbox-Konsolen oder eben auch der Game Pass wieder attraktiver für potentielle Kund*innen werden.

Um das zu erreichen, sei wohl sogar vorstellbar, noch einmal die Preisgestaltung des Abo-Services zu überdenken und "die Preisgestaltungs-Modelle aufzumöbeln, um Abstufungen mit niedrigeren Preisen anzubieten".

Womöglich könnte es sogar zu einer Kollaboration mit Netflix kommen. Zumindest soll der Netflix-CEO Greg Peters erklärt haben, er hätte sich bereits mehrfach mit Asha Sharma getroffen, um über Ideen hinsichtlich eines Abo-Bundles zu sprechen.

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Aber freut euch lieber nicht zu früh: Leider haben wir es hier nicht mit einer offiziellen Ankündigung zu tun und ob der Game Pass wirklich irgendwann wieder günstiger wird (und wenn ja, wie viel), steht aktuell noch in den Sternen. Wir sind gespannt, in welchem Umfang die neue Xbox-Chefin ihren Worten auch Taten folgen lässt.

Glaubt ihr daran, dass die Game Pass-Preise wirklich irgendwann wieder gesenkt werden? Was wären für euch akzeptable Abstufungen und Kosten?

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