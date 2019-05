Microsoft teast Augmented Reality-Minecraft an

Minecraft ist eine seit Jahren nicht enden wollende Erfolgsgeschichte. Für Fans der riesigen Sandbox gibt es bald mehr Nachschub, dieses Mal allerdings nur auf mobilen Geräten. Das hat aber auch einen guten Grund, denn das kommende Projekt setzt auf Augmented Reality.

Bisher gibt es nur einen kurzen Trailer, den Microsoft auf Twitter veröffentlicht hat. Richtig Gameplay gibt es darin noch nicht zu sehen, allerdings deutet sich bereits an, wo die Reise hingeht.

Per Augmented Reality-Funktion lassen sich Spielfiguren und Texturen in die reale Umgebung eingliedern. Wie das ganze jedoch in die Spielmechanik eingefügt wird, lässt sich aus dem kurzen Clip nicht ableiten.

Da in Minecraft das Bauen an oberster Stelle steht, ist es durchaus wahrscheinlich, dass ihr mit der neuen App in der echten Welt Bauwerke erstellen könnt. Spannend wäre es auch, wenn bereits bestehende Kreationen wie Raumschiffe, Burganlagen, etc. in reale Landschaft platziert werden dürften.

Was genau die Entwickler vorhaben, erfahren wir am 17. Mai auf Minecraft.net. Dann will Microsoft mehr zum neuen Mobile-Spiel verraten.