Eine der besten Fantasy-Reihen überhaupt könnte schon bald eine Videospielumsetzung bekommen

Der US-amerikanische Fantasy-Autor Brandon Sanderson hat laut eigener Aussage großes Interesse an einer Videospiel-Umsetzung seiner beliebten Bücher. Offenbar hat es sogar schon erste Gespräche mit Studios gegeben.

Aus Mistborn soll ein AAA-Spiel werden

Die wohl bekannteste Reihe des als sehr produktiv bekannten Autors sind die insgesamt sieben Mistborn-Bücher, die auf Deutsch "Nebelgeboren" heißen und sehr beliebt sind bzw. für viele zu den besten Fantasy-Seriem überhaupt zählen. Tatsächlich wurde in der Vergangenheit schonmal an einem Spiel dazu gearbeitet, dieses wurde aber noch vor Release wieder eingestampft (via GameStar).

Jedes Jahr schreibt Sanderson einen umfangreichen Jahresrückblick, in dem er ein paar Wasserstandsmeldungen zu seinen vielen Projekten herausgibt. Im aktuellsten Rückblick, der Ende 2025 erschienen ist, gibt es dabei auch ein paar Infos zu möglichen Videospielen.

Sanderson schreibt:

"Ich habe begonnen, mich ernsthaft für Videospiele zu interessieren, und ich habe das Gefühl, dass ich endlich so etabliert bin, dass wir ein Mistborn-Spiel realisieren können. Zu diesem Zweck habe ich begonnen, mit einigen AAA-Entwicklern zu sprechen. Das ist zwar erst der erste Schritt, aber ein vielversprechender. Diese Rechte waren in den letzten sechs bis sieben Jahren an die Filmrechte gebunden, sodass ich den Markt erst vor Kurzem testen konnte. Dieses Mal versuche ich, die Dinge anders anzugehen, um die Kontrolle über meine Videospielrechte zu behalten. Ich habe bereits Interesse von einigen großen Akteuren der Videospielbranche (die ich sehr mag) erhalten. Wenn Sie also Entscheidungsträger in einem AAA-Studio oder ein großer Indie-Entwickler sind und schon immer ein Mistborn- oder Stormlight-Spiel entwickeln wollten, sollten Sie sich jetzt mit meinen Vertretern in Verbindung setzen."

Unabhängig davon, wie leicht oder schwer sich die Suche nach einem passenden Studio entpuppt, ist ein mögliches Spiel zu den Büchern also noch in weiter Ferne. Dennoch klingt es so, als gäbe es schon ernsthafte Interessenten. Die Entwicklung könnte theoretisch also noch 2026 beginnen.

Beim Genre böte sich aufgrund der spannenden und vielschichtigen Welt sowie des interessanten und wichtigen Magiesystems ein Action-Rollenspiel an. Natürlich sind aber auch andere Ansätze möglich, etwa in Form eines CRPGs, eines Adventures oder eines Strategie-Titels

Habt ihr die Bücher von Brandon Sanderson gelesen und könnt ihr euch eine Spielumsetzung vorstellen?