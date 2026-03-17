Crimson Desert auf der Basis-PS5: Das erste Gameplay sieht richtig gut aus, aber ein paar Sorgen bleiben

Kann die Grafik von Crimson Desert auf der Basis-PS5 an die Versionen für PCs und der PS5 Pro anknüpfen?

Lange Zeit wurde Pearl Abyss vorgeworfen, die Konsolenversionen von Crimson Desert zu verbergen. Vor einigen Tagen gab es jedoch erstes Gameplay von der PS5 Pro-Version zu sehen und die ist ihrem PC-Pendant ziemlich nah auf dem Fersen.

Nur wenige Tage vor dem Release gibt es jetzt knapp 20 Minuten Material aus der Standard-Variante und das beantwortet so einige offene Fragen zu Performance und Technik – wirft aber auch ein paar neue auf.

Crimson Desert sieht auch auf der Standard-PS5 gut aus, muss aber Federn lassen

In einem Youtube-Video hat PlayStation Japan in Kooperation mit Pearl Abyss erstes Gameplay von der PS5-Version von Crimson Desert gezeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Dass es sich auch wirklich um die Basis-Fassung handelt, bestätigte das Entwickler-Studio auf X:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Es werden einige bekannte Abschnitte aus dem Spiel gezeigt, sowie ein neuer Boss-Fight in einem sumpfingen Areal gezeigt. Grafisch präsentiert sich der Titel noch immer sehr gut, allerdings fällt die Grafikqualität eine ganze Nummer schwächer als auf der Pro aus aus:

Texture wirken weniger plastisch

Kanten flimmern deutlich stärker

die Beleuchtung wirkt flacher

Umgebungs- und Charakterdetails wirken eine Spur gröber

Reflexionen wirken viel gröber

Die für das Spiel so wichtige Ray-Tracing-Beleuchtung ist weiterhin an Bord, das war auch zuvor bekannt. Dank der Technik ist die Welt von Pywel glaubwürdig schattiert und stimmig ausgeleuchtet.

Bei Reflexionen im Wasser und an Fenstern wird aber deutlich, dass Ray-Tracing – wenn überhaupt – nur aus nächster Distanz dargestellt wird, sofern überhaupt. Im gezeigten Gameplay sind nämlich zumeist nur grobschlächtig vorberechnete Cube Maps zu sehen beziehungsweise sogenannte Signed Distance Fields, also stark vereinfachte Abbilder der gespiegelten Umgebung.

Viele Unklarheiten trüben den Eindruck

Laut den Informationen aus dem Youtube-Videoplayer wurde das Material lediglich in Full HD bei 30 fps hochgeladen. Wie gut das Spiel dann noch in 4K aussieht, bleibt abzuwarten. Zudem ist fraglich, welcher Grafikmodus im Video lief.

Wir gehen davon aus, dass der Performance-Modus gezeigt wurde, dazu würde eine von uns gezählte Auflösung von 1080p sowie eine deutlich erkennbare Treppchenbildung an Objektkanten passen. Sie führt auch dazu, dass die Basis-Version mehr "flimmert".

Diese Grafikmodi sind bekannt:

Dass es sich lediglich um einen 30 fps-Upload handelt, lässt zudem keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Performance zu, da aber weitgehend keine Ruckler erkennbar sind, können wir erstmal durchatmen.

Nur noch wenige Tage bis Release und es gibt weiterhin viele offene Fragen

Da wohl nur ein Grafikmodus gezeigt wurde, bleibt offen, wie gut die anderen beiden Modi auf der PS5 aussehen werden. Zumal diese dann mit FSR 3 über einen eigentlich sehr ordentlichen Upscaler verfügen, der die flimmernden Kanten glätten sollte und dann auch für einen schärferen Bildeindruck sorgt.

Außerdem wird der Qualitätsmodus die "hohe" Ray-Tracing-Einstellung von der PS5 Pro verwenden, die Beleuchtung und die Reflexionen sollten also ein deutliches Upgrade erhalten. Das gilt auch eigentlich für die Xbox Series X-Version, von der wir noch nichts gesehen haben, genau wie die Series S-Variante ohne Ray-Tracing.

Die Xbox Series X-Version sollte aber ziemlich nah an der Fassung für die PS5 liegen, sofern uns nicht irgendwelche Bugs oder eine schlechte Optimierung einen Strich durch die Rechnung machen. Viel Zeit bleibt jedenfalls nicht mehr, um auch wirklich alle Konsolenbesitzer*innen zu überzeugen, denn schon am 19. März erscheint Crimson Desert für PS5, Xbox Series X|S und PC.

Beruhigt euch das gezeigte PS5-Material? Oder bleibt ihr vorerst skeptisch?