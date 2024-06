Elden Ring-DLC: Dieses Charakter-Level solltet ihr haben, um Shadow of the Erdtree zu zocken

Wir verraten euch, welches Level euer Charakter braucht, aber auch, dass allein das euch im DLC nicht weiterbringt.

Ab dem 21. Juni könnt ihr euch in die große Elden Ring-Erweiterung Shadow of the Erdtree stürzen. Es dürfte sich bereits herumgesprochen haben, dass der DLC einen nicht zu verachtenden Spielfortschritt voraussetzt und knackige Bosse mitbringen soll.

Aber was genau bedeutet das in konkreten Zahlen für das ideale Charakterlevel? Wir haben das Add-on bereits angespielt und verraten euch, wie hoch es sein sollte, damit ihr euch nicht zu schwertut.

So hoch solltet ihr euren Charakter für Shadow of the Erdtree leveln

Der DLC startet in der Boss-Arena von Mohg, Fürst des Blutes (Mohgwyn Palast). Allein um den Türsteher und sein Gebiet zu bewältigen, solltet ihr nicht zu niedrig im Level sein. Aber auch die Erweiterung selbst bringt Endgame-Niveau mit.

Habt ihr schon Erfahrung in Souls-Spielen gesammelt und einen starken Build, dann solltet ihr bereits mit Level 120 bis 130 mit Mohg fertig werden und auch im DLC zurechtkommen - zumindest, wenn ihr eine richtig knackige Herausforderung sucht.

Wollt ihr es euch nicht ganz so schwer machen, seid mit Elden Ring neu ins Genre eingestiegen oder inzwischen etwas eingerostet, dann empfehlen wir euch, euren Charakter auf 150 hochzuleveln.

Uns selbst standen bei der Anspiel-Session Charaktere mit Level 150 zur Verfügung, was darauf hindeutet, dass es das vom Entwickler vorgesehene Niveau ist. Wir sind damit im DLC-Gebiet gut zurechtgekommen, auch nach einer längeren Elden Ring-Pause.

Aber natürlich zählt nicht nur das Charakter-Level

Ihr solltet allerdings bedenken, dass ihr allein mit einem hochgefarmten Charakter auf Level 150 noch lang keinen guten Build zusammenhabt. Der hängt natürlich vor allem damit zusammen, wie ihr eure Runen auf die Stats verteilt und wie gut eure Ausrüstung ist.

Denkt daran, dass ihr auch eure Waffe auf DLC-Niveau bringen solltet. Dafür müsst ihr die passenden Schmiedesteine suchen und ebenfalls noch mal Runen investieren. Auch hierzu findet ihr im oben verlinkten Vorbereitungs-Guide Tipps.

Im DLC gibt es noch ganz andere 'Booster' neben dem Level

Vor allem solltet ihr aber auch im Hinterkopf haben, dass der DLC ganz eigene Mechaniken mitbringt und das reine Charakter-Level gar nicht so viel bewirkt wie im Hauptspiel. So kommen die Scadubaum-Fragmente und Segen der Verehrten Geisterasche dazu, mit denen euer Charakter und eure Geisteraschen einen Schadens-Boost bekommen.

Wer also in Shadow of the Erdtree bestehen will, muss sich vor allem damit auseinandersetzen. Wir raten euch daher davon ab, zu viel Zeit zu investieren, um euren Charakter im Voraus auf ein wesentlich höheres Level als 150 zu bringen.

Mit welchem Charakterlevel plant ihr, in den DLC zu gehen und seid ihr gut vorbereitete Veteran*innen oder noch eher Neulinge, beziehungsweise nach Elden Ring-Release eingerostet?