CoD: Modern Warfare - PS4-Trick levelt Battle Pass auf, ohne zu spielen

Anfang Dezember führten Activision und Infinity Ward bei Call of Duty: Modern Warfare den Battle Pass ein, in dem ihr euch nach und nach neue Items freischalten könnt. Dafür bedarf es aber einer Rangsteigerung, für ihr ihr entweder fleißig zocken müsst - oder einen Trick anwendet, bei dem ihr euch entspannt zurück lehnen könnt.

Was bringt mir der Trick? Eine präzise Vorhersage ist zwar schwierig, ihr könnt aber damit rechnen, dass ihr mit dem Trick in etwa zwei Stunden Spielzeit zwei Ränge im Battle Pass erspielen könnt.

Wichtiger Hinweis: Der Battle Pass-Trick funktioniert derzeit NUR auf der PS4. Das liegt daran, dass ihr für das Ausnutzen den Überleben-Modus braucht, den es für ein Jahr lang exklusiv auf der Sony-Konsole gibt.

So funktioniert der Battle Pass-Trick

Die Vorbereitung ist relativ simpel:

Wählt im Hauptmenü den Punkt "Koop"

Wählt dann die Option "Privates Spiel" und erstellt ein eigenes Spiel

Stellt den Modus "Überleben" ein und wählt die Map "St. Petrograd"

Im Überleben-Modus tretet ihr gegen Gegnerwellen an, die ihr normalerweise ausschalten müsst. Um den Battle Pass-Trick auszunutzen, müsst ihr jetzt auf der Map sämtliche Gegner BIS AUF EINEN ausschalten.

Habt ihr das erledigt müsst ihr euch einen sicheren Platz suchen, an dem euch der verbliebene Gegner nicht treffen kann. Geht dafür in die Mitte der Map zur Straßenbahn. Daneben befindet sich eine Haltestelle.

Klettert zunächst auf das Dach der Haltestelle und springt dann auf die Straßenbahn. Positioniert euch mit Blick auf die andere Straßenbahn auf dem Dach und lockt den übrig gebliebenen Gegner an.

Legt euch dann hin. Eventuell müsst ihr noch einer Granate ausweichen, aber wenn ihr alles richtig gemacht habt, kann euch der Gegner dort nicht mehr treffen.

Jetzt könnt ihr den Controller aus der Hand legen und das Spiel weiterlaufen lassen. So lassen sich dann über mehrere Stunden einige Ränge leveln, ohne dafür etwas tun zu müssen. Den kompletten Vorgang könnt ihr euch unten nochmal im Video anschauen.

Wichtiger Hinweis: Natürlich geht das leveln beim "normalen" Spielen deutlich schneller. Wer darauf aber keine Lust oder Zeit zum aktiven Spielen hat, kann mit diesem Trick trotzdem ein wenig Fortschritt erspielen.

Wird der Trick rausgepatcht? Gut möglich. Allerdings funktioniert er auch nach dem letzten Update vom 6. Dezember noch tadellos. Wer ihn noch ausnutzen will, sollte das aber in nächster Zeit tun. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Infinity Ward das "Problem" in einem der nächsten Updates adressiert.

