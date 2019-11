Call of Duty: Modern Warfare - Alle Inhalte des Battle Pass geleakt

Am 03. Dezember startet die erste Season in Call of Duty: Modern Warfare. Welche Inhalte euch erwarten, könnt ihr in der verlinkten News nachlesen. Wie es heutzutage üblich ist, kommt das Event mit einem Battle Pass, dessen freischaltbaren Inhalte dem Anschein nach nun geleakt wurden. Hier erfahrt ihr, welche das sind.

Wie ist der Battle Pass aufgebaut?

Grundsätzlich gibt es Ränge (Tiers), die für alle Spieler von Modern Warfare frei zugänglich sind, den Fortschritt in Season 1 vorausgesetzt. Diese Stufen bilden jedoch einen eher kleinen Teil des Ganzen. Um Zugriff auf alle Tiers zu erhalten, müsst ihr zuvor den Battle Pass kaufen.

Wie viele Ränge hat der Battle Pass? Laut dem Leak von Reddit-User Senescallo besteht der BP aus insgesamt 104 Tiers, wovon 23 kostenlos und 84 kostenpflichtig sind. Ist euch der Levelaufstieg zu anstrengend, könnt ihr durch den Einsatz von Echtgeld oder CoD-Points mit sogenannten Tier-Boosts einzelne Ränge direkt freischalten. Diese Booster soll es in den Stufen 1,2,5,10,20,50 und 100 geben.

Beispiel: Ihr befindet euch auf Stufe 10, habt keine Lust mehr auf den XP-Grind, wollt aber ein Item auf Stufe 20, dann könnt ihr die Level mit einem 10er-Boost freischalten.

Welche Inhalte bietet der Battle Pass?

Hier findet ihr zunächst eine grobe Liste der freischaltbaren Items des Battle Pass. Weiter unten gelangt ihr via Link zu der kompletten Liste auf Reddit und erfahrt, welche Waffen, Skins etc. euch auf dem jeweiligen Tier erwarten.

2 neue Waffen (beide kostenlos)

(beide kostenlos) 1300 CoD-Points (3x kostenlos/10x kostenpflichtig)

(3x kostenlos/10x kostenpflichtig) 12 Operator-Skins (alle kostenpflichtig)

(alle kostenpflichtig) 20 Blueprints (3x kostenlos/17x kostenpflichtig)

(3x kostenlos/17x kostenpflichtig) 4 Uhren (alle kostenpflichtig)

(alle kostenpflichtig) 7 Banner (3x kostenlos/4x kostenpflichtig

Zudem wird es auf den einzelnen Rängen noch Embleme, Sprays, Anhänger und sogar XP-Booster geben.

Im Folgenden findet ihr die vollständige Tier-Liste mit allen freischaltbaren Inhalten aus dem Leak, die ihr allerdings bis zur offiziellen Bestätigung seitens Activision oder Infinity Ward mit Vorsicht betrachten solltet.

Info: Wir haben uns beim Publisher bzgl. des Wahrheitsgehalts des Leaks erkundigt und werden die News zu einem späteren Zeitpunkt mit neuen Information aktualisieren.

Ist die Quelle des Leaks vertrauenswürdig?

Bereits in der jüngeren Vergangenheit hat Senescallo mit seinen Leaks voll ins Schwarze getroffen, nicht nur neue Maps und Koop-Missionen vorab veröffentlicht, sondern auch einige zu einem späteren Zeitpunkt von Infinity Ward implementierten Modi uns Skins präsentiert.

