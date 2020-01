CoD: Modern Warfare - Von Fans gewünschtes Feature kommt noch im Januar

Call of Duty: Modern Warfare ist seit Ende Oktober 2019 erhältlich und wird von Entwickler Infinity Ward regelmäßig mit neuen Updates und Features versorgt, aktuell befindet sich der Shooter in Season 1 des Battle Pass.

Darüber hinaus stehen die Entwickler auch in engem Kontakt mit der Community, die regelmäßig Wünsche für Spiel-Features äußert. Eines davon steht bei vielen schon seit längerer Zeit weit oben auf der Wunschliste.

Welches Feature ist das? Es geht um zusätzliche "Create-a-Class"-Slots. In diesen Slots könnt ihr euch ein eigenes Loadout aus Waffen und Ausrüstungsgegenständen zusammenstellen, den ihr dann bei einem Rundenstart schnell auswählen könnt, je nachdem, welchen Spielstil ihr bevorzugt.

Allerdings ist die Menge dieser Custom Loadouts derzeit auf maximal fünf beschränkt. Zu wenig, wie viele finden.

Infinity Ward ist sich dieses Wunsches bewusst und wird laut Co-Design Director of Multiplayer noch in diesem Monat für Abhilfe sorgen. Das bestätigte er auf Twitter:

Should launch in January. Don’t have an exact date :)