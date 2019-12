Modern Warfare - Wer seine K/D-Ratio sehen will, muss 20 Euro zahlen

Viele Spieler hatten es gefordert, jetzt gibt es in Call of Duty: Modern Warfare endlich die eigene K/D-Ratio zu sehen. Das ist das Verhältnis von Abschüssen (Kills) zu Toden (Deaths), welches in vielen älteren CoD-Teilen standardmäßig angezeigt wurden. Modern Warfare zeigt in den meisten Modi lediglich die Abschüsse und Assists an, die eigenen Tode fehlen.

Infinity Ward hat das Feedback der Community offensichtlich vernommen und bietet nun eine Möglichkeit, auf einen Blick die K/D-Ration zu sehen.

Es gibt allerdings einen Haken.

"Time to Die"-Uhr nur im Paket erhältlich

Denn bei dieser Möglichkeit handelt es sich um eine Operator-Uhr namens "Time to Die". Die habt ihr dauerhaft am Handgelenk und seht eure Abschüsse und Tode. Allerdings ist die nicht standardmäßig verfügbar, sondern muss erst gekauft werden.

Bildquelle

Wie teuer ist das Paket? Die Uhr ist Bestandteil im "Mother Russia"-Content-Paket, das 2000 CoD-Points kostet, umgerechnet also knapp 20 Euro.

Wer also unbedingt seine K/D-Ratio dauerhaft im Auge behalten will, muss entweder selbst mitzählen oder in den sauren Apfel beißen. Und bezahlen.

Wie wichtig ist euch die K/D-Ratio?

