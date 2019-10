Neben einer Singleplayer-Kampagne ist auch der Multiplayer-Modus beim jüngst erschienenen Call of Duty: Modern Warfare ein fester Bestandteil. Viele Spieler haben sich bereits in den Mehrspieler-Part gestürzt und kämpfen in Team Deathmatch & Co. gegeneinander.

Ein im Vorfeld angekündigter neuer Modus fehlt aber bislang in den Playlists: Ground War

Was ist Ground War? Ground War ist der "große" Multiplayer-Modus von Modern Warfare, denn hier stehen sich zwei Teams von jeweils 32 Spielern gegenüber. Insgesamt bevölkern also satte 64 Spieler die Maps. Nicht nur deswegen wird der Modus von vielen Zockern heiß erwartet.

Ziel in Ground War ist es, bestimmte Kontrollpunkte auf den Maps einzunehmen und zu halten.

Warum verspätet sich der Modus? Das ist noch nicht hundertprozentig bekannt. Möglicherweise will Infinity Ward die Server nicht überlasten oder es wird kurzfristig noch an bestimmten Details des Modus gefeilt.

Wann erscheint Ground War? Allzu lange müsst ihr euch nicht gedulden. Auf Twitter haben sich die Entwickler bereits zur Verspätung geäußert. Der Modus soll "Freitag Nacht" erscheinen.

#ModernWarfare launches in less than 24 hours! Jump into Campaign, Special Ops, and Multiplayer, and starting Friday night grab your friends for Ground War! And, for the first time ever, you can earn XP and unlock exclusive gear for Multiplayer and Special Ops through Campaign!