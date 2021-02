Monster Hunter Rise: Alle bekannten Monster in der Liste

Wie viele Monster gibt es? Bisher wurde eine Anzahl von 30 Monstern für Monster Hunter Rise bestätigt. Dabei sind die neuen Apex Varianten der Monster noch gar nicht drin. Da diese teilweise ganz anders bekämpft werden müssen, könnte man diese schon fast als neue Monster zählen. Zudem sind sie ein Hinweis auf den Gore Magala, jenes Monster, welches den Virus überträgt, was Apex Kreaturen überhaupt erst erschafft.

Hinweis: Falls weitere Monster gesichtet bzw. angekündigt werden, wird unsere Liste natürlich noch erweitert.

Hier findet ihr alle großen Monster in alphabetischer Reihenfolge.

Aknosom

Erstauftritt: Monster Hunter Rise

Typ: Vogelwyvern

Beschreibung: Aknosom ist eines der neuen Yokai-Monster. Es nutzt seinen Kamm und Flügel als undurchdringlichen Schild. Die kräftigen Beine mit den scharfen Krallen werden euch dagegen im Nahkampf gefährlich.

Almudron

Erstauftritt: Monster Hunter Rise

Typ: Leviathan

Beschreibung: Dieser Schlammdrache erzeugt Konstrukte aus Dreck, um euch den Weg zu versperren. Allerdings könnt ihr sie auch als Plattform nutzen, um Angriffen zu entgehen. Nehmt euch vor seinen Schlammbomben in acht.

Anjanath

Erstauftritt: Monster Hunter: World

Typ: Kampfwyvern

Beschreibung: Auf den ersten Blick ein roter Tyrannosaurus, beim zweiten jedoch eine Kampfmaschine, die mit hoher Geschwindigkeit und Feuerangriffen attackiert. Spätestens wenn ihr den Kamm auf dem Kopf erblickt solltet ihr die Flucht antreten.

Arzuros

Erstauftritt: Monster Hunter Portable 3rd

Typ: Reißzahnwyvern

Beschreibung: Bei einem Arzuros könnt ihr nie sicher sein, wann euch ein Angriff trifft. Seid ihr vor ihm, greift er euch. Von der Seite bekommt ihr einen Rammangriff ab, und solltet ihr hinter ihm stehen, setzt er sich einfach auf euch drauf.

Barioth

Erstauftritt: Monster Hunter 3

Typ: Flugwyvern

Beschreibung: Diese Kreuzung aus Säbelzahntiger und Drachen macht euch mit eisigen Stürmen das Leben schwer. Werdet ihr nicht gerade von Schnee-Tornados in die Luft geschleudert, dann überrennt das Monster euch mit schnellen Sprints und Angriffen.

Barroth

Erstauftritt: Monster Hunter 3

Typ: Kampfwyvern

Beschreibung: Ein Barroth besteht gefühlt aus 50% Panzerplatten. Daher braucht ihr eine Weile, bis ihr das Biest geknackt habt. Aber nichts ist befriedigender, als mit einem Hammer auf ein Barroth einzuprügeln und die Teile in alle Richtungen fliegen zu sehen.

Basarios

Erstauftritt: Monster Hunter

Typ: Flugwyvern

Beschreibung: Dieser steinerne Drache stellt die Schärfe eurer Klinge auf die Probe. Zumindest wenn ihr ihn überhaupt erreicht zwischen Schlaf- und Giftgas. Haben wir zusätzlich den Feueratem erwähnt?

Bishaten

Erstauftritt: Monster Hunter Rise

Typ: Reißzahnwyvern

Beschreibung: Ein weiteres neues Yokai Monster. Diese Mischung aus Tengu und Affee bombardiert euch mit Früchten, die alle möglichen Statuseffekte verursachen können. Bringt ihr das Monster jedoch zu Boden, so könnt ihr selbst mit Obst werfen.

Diablos

Erstauftritt: Monster Hunter

Typ: Flugwyvern

Beschreibung: Diesen Gesellen treffen wir in fast jedem Monster Hunter an. Zu recht. Mit seinen gewaltigen Hörnern und Attacken, bei denen er sich in den Sand gräbt und von unten angreift, wird dieses Monster oft zum ersten großen Hindernis neuer Jäger.

Goss Harag

Erstauftritt: Monster Hunter Rise

Typ: Reißzahnwyvern

Beschreibung: Dieser Yokai beeindruckt nicht nur durch seine Größe. Seine Fähigkeit, Eis zu Waffen zu formen, macht die Bestie zu einem fantastischen Neuzugang.

Great Baggi

Erstauftritt: Monster Hunter 3

Typ: Vogelwyvern

Beschreibung: Die Vogelwyvern in Monster Hunter werden gern unterschätzt. Doch jede hat ein Ass im Ärmel, welches auch erfahrene Jäger immer noch überrumpeln kann. Beim Baggi wäre das Spucke. Falls euch eines seiner ekligen Geschosse treffen sollte, schlaft ihr ein und seid weiteren Angriffen schutzlos ausgeliefert.

Great Izuchi

Erstauftritt: Monster Hunter Rise

Typ: Vogelwyvern

Beschreibung: Diesem neuen Monster begegnet ihr niemals allein. Izuchis jagen im Rudel. In Verbindung mit der hohen Geschwindigkeit dieser raptorartigen Gesellen, solltet ihr aufpassen nicht schnell umstellt zu werden.

Great Wroggi

Erstauftritt: Monster Hunter Portable 3rd

Typ: Vogelwyvern

Beschreibung: Was ist schlimmer als eine Echse mit Reißzähnen und vielen Freunden? Eine Echse mit mit Reißzähnen, vielen Freunden und einem Giftatem. Denkt also an euer Gegengift oder stellt euch auf einen langen, ressourcenfressenden Kampf ein.

Jyuratodus

Erstauftritt: Monster Hunter: World

Typ: Fischwyvern

Beschreibung: Diese Kreatur ist vollkommen in Schlamm gehüllt, der euch nicht nur ständig behindert, sondern sie auch äußerst resistent gegen Angriffe macht. In der Nähe von Wasser wird der Fisch noch gefährlicher, da er abtauchen und unerwartet aus dem Boden schießen kann.

Khezu

Erstauftritt: Monster Hunter

Typ: Flugwyvern

Beschreibung: Ein Khezu könnte direkt aus einem Horrorfilm stammen. Durch die fahle durchlässige Haut seht ihr die Venen des Wesens pulsieren, während es euch mit seinem riesigen Maul attackiert, welches den gesamten Kopf einnimmt.

Kulu-Ya-Ku

Erstauftritt: Monster Hunter: World

Typ: Vogelwyvern

Beschreibung: Diese Mischung aus Dodo und Raptor ist zwar kein schweres Monster, allerdings hat es sich durch seine lustigen Animationen die Herzen aller Monster Hunter: World spieler erobert. Der Kulu-Ya-Ku nutzt alles in seiner Umgebung um euch zu verprügeln. Steine, Kristalle oder Eier werden bei ihm zur gefährlichen Waffe.

Lagombi

Erstauftritt: Monster Hunter Portable 3rd

Typ: Reißzahnwyvern

Beschreibung: Diese abstruse Mischung aus Wombat, Kaninchen und Eisbär sieht sehr behäbig aus. Aber sein Bauch besteht aus einem rutschigen Material, so das Lagombi über jeden Boden schlittern kann und euch so blitzschnell umwerfen kann.

Magnamalo

Erstauftritt: Monster Hunter Rise

Typ: Reißzahnwyvern

Beschreibung: Jedes Monster Hunter hat sein Flaggschiff Monster. Magnamalo ist genau dies für Rise. Schnell, gefährlich, und mit der Fähigkeit Höllenfeuer zu erzeugen, wird er auch erfahrene Jäger auf die Probe stellen. Denn er frisst im wahrsten Sinne des Wortes andere Monster zum Frühstück.

Mizutsune

Erstauftritt: Monster Hunter Generations

Typ: Leviathan

Beschreibung: Diesen glitschigen Drachen konnten wir schon ausgiebig in der Demo bewundern. Mit ihren Angriffen seift sie euch ein, so dass ihr euch kaum noch kontrolliert bewegen könnt. Ihre Angriffe mit Wasserstrahlen und Blubberblasen sind verheerend, so dass ihr ausgiebig von eurem Wirebug gebrauch machen solltet.

Pukei-Pukei

Erstauftritt: Monster Hunter: World

Typ: Vogelwyvern

Beschreibung: Diese Mischung aus Chameleon und Frosch hat ein primäres Ziel: Euch um jeden Preis vergiften. Ob mit den Schwanzangriffen, der langen Zunge oder dem Atem. Habt immer eine Dosis Antidot zur Hand.

Rathalos

Erstauftritt: Monster Hunter

Typ: Flugwyvern

Beschreibung: Der sogenannte "König der Lüfte" war bisher immer das Vorzeigemonster der gesamten Franchise. Der Rathalos ist das einzige Monster, welches in jedem einzelnen Monster Hunter Spiel vertreten ist. Er ist besonders gefährlich, wenn er Jäger aus der Luft mit Feuer und Gift eindeckt.

Rathian

Erstauftritt: Monster Hunter

Typ: Flugwyvern

Beschreibung: Die "Königin der Lande" ist das weibliche Gegenstück zum Rathalos. Sehr viel gefährlicher auf dem Boden und etwas versierter mit ihrem Feueratem. Wundert euch nicht, wenn euch die beiden Monster oft zusammen begegnen.

Royal Ludroth

Erstauftritt: Monster Hunter 3

Typ: Leviathan

Beschreibung: Die Mähne des Ludroth ist ein gewaltiger Schwamm, mit dem das Monster massenhaft Wasser mit sich herumtragen kann und es als Waffe gegen Feinde einsetzt. Nehmt euch daher besonders in acht, wenn ihr in der Nähe von Seen oder Flüssen kämpft.

Rajang

Erstauftritt: Monster Hunter 2

Typ: Reißzahnwyvern

Beschreibung: Ein wütender Rajang ist kaum zu bremsen. Er bewegt sich blitzschnell über das Schlachtfeld, greift euch, wirft euch durch die Luft, nur um euch im Anschluss kopfüber in den Boden zu knallen. Dabei hätte er das nicht einmal nötig, denn er kann gewaltige Laserblitze aus seinem Maul abfeuern.

Rakna-Kadaki

Erstauftritt: Monster Hunter Rise

Typ: Arachnide

Beschreibung: Dieses Wesen ist einer bestimmten Art von spinnenartigen Yokai aus der japanischen Folklore nachempfunden. Dieses neue Monster ist erst die zweite Spinne, die je in einem Monster Hunter Spiel auftritt. Erst spinnt sie euch ein, nur um danach ihre eigene Seide in Flammen aufgehen zu lassen.

Somnacanth

Erstauftritt: Monster Hunter Rise

Typ: Leviathan

Beschreibung: Dieses neue Monster fühlt sich äußerst wohl im Wasser. Nicht nur ist es sehr schnell, sondern nutzt verschiedene Muscheln, um euch mit unterschiedlichsten Statuseffekten zu belegen, darunter Blenden, Schlaf und Explosionsschaden.

Tetranadon

Erstauftritt: Monster Hunter Rise

Typ: Amphibie

Beschreibung: Frosch, Schnabeltier, Ente oder Schildkröte. Die Antwort hier lautete wohl einfach nur: JA! Dieses gefräßige Monster frisst nicht nur andere kleinere Monster, sondern auch Felsen. Diese spuckt es dann gern auf unachtsame Jäger.

Tigrex

Erstauftritt: Monster Hunter Freedom 2

Typ: Flugwyvern

Beschreibung: Der Tigrex ist berühmt dafür, den einen oder anderen Jäger gebrochen zu haben. Immer wieder findet er sich auf Listen von Monstern, mit denen Spieler die meisten Probleme hatten. Zu recht. Denn trotz seiner stattlichen Größe, gehört ein Tigrex zu den schnellsten Monstern. Besonders wenn er wütend wird.

Tobi-Kadachi

Erstauftritt: Monster Hunter: World

Typ: Reißzahnwyvern

Beschreibung: Eine Mischung aus Drache und Eichhörnchen. Am gefährlichsten sind die Angriffe mit dem Schwanz des Tobi-Kadachi, die gerne einmal mit Blitzangriffen verstärkt werden.

Volvidon

Erstauftritt: Monster Hunter Portable 3rd

Typ: Reißzahnwyvern

Beschreibung: Die Monster Hunter Version eines übergroßen Gürteltiers. Der Kampf gegen ein Volvidon wird häufig zu einer schmutzigen Angelegenheit. Denn erwischen euch die Atemattacken des Monsters erhaltet ihr den Statuseffekt verseucht. Dann könnt ihr keinerlei Items mehr benutzen, bis auf ein Deodorant natürlich.