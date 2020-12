Monster Hunter Rise könnt ihr schon im Januar spielen

Capcom und Geoff Keighley haben während der Game Awards einen neuen Trailer zu Monster Hunter Rise präsentiert. Dieser gewährt uns viele interessante Einblicke in das Gameplay und das Setting des Rollenspiels. Besonders cool war aber die Ankündigung einer Demo, die bereits im Januar erscheint. Hier ist der offizielle Wortlaut:

"Wir brauchen dich, um das Dorf Kamura zu beschützen! Wate durch den sumpfigen "Flooded Forest" und stelle neue Monster, wie das einschläfernde Somnacanth und den allesfressenden Gauner Bishaten! Eine #MHRise Demo erscheint im Januar 2021."

Allerdings gibt es eine Einschränkung: Die Demo wird nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar sein. Wie lange dieser sein wird, steht noch nicht fest.

Trailer zeigt "The Rampage"

Das gezeigte Video verrät viele neue Details zu Monster Hunter Rise. Das an das altertümliche Japan angelehnte Setting konnten wir bereits im Ankündigungs-Trailer bewundern. Jetzt wissen wir jedoch mehr zum Dorf Kamura, das vermutlich als Hauptquartier dienen wird. Die Aufgabe der Spieler*innen wird es sein, Kamura vor den einfallenden Monsterhorden zu schützen.

Im Gegensatz zu älteren Teilen scheinen die Monster deutlich besser organisiert, denn sie werden euch in großen Horden attackieren. Die Entwickler nennen diese Story- und Gameplay-Mechanik "The Rampage". Der Trailer zeigt einen solchen Angriff auf Kamura aber nur als Zwischensequenz. Wie sich dieses Element spielen wird, wissen wir also noch nicht genau.

Monster Hunter Rise erscheint im März

Zwei Monate nach der Demo, am 26. März 2021, erscheint Monster Hunter Rise exklusiv für die Nintendo Switch. Sowohl online als auch lokal könnt ihr mit bis zu drei Freunden in den Kampf gegen die Bestien ziehen. Es werden alte wie neue Monster mit von der Partie sein.

Monster Hunter Rise ist ein komplett neuer Titel und macht optisch deutlich mehr her als Monster Hunter Generations Ultimate. Das Spiel basierte auf einer modifizierten Version der RE-Engine. In einem separaten Artikel haben alle bekannten Details für euch zusammengefasst.