Monster Hunter Stories 2: Pokémon-Alternative für Switch angekündigt

Im Rahmen der Nintendo Direct Mini hat Capcom nicht nur Monster Hunter Rise sondern gleich ein weiteres Spiel in dem Universum vorgestellt. Das 3DS-Rollenspiel Monster Hunter Stories bekommt mit dem zweiten Teil auf der Nintendo Switch einen vollwertigen Nachfolger.

Was euch in dem Spiel erwartet, zeigt der folgende Trailer:

Das ist Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Was ist Monster Hunter Stories? Hinter dem Spin-Off verbirgt sich ein Rollenspiel, das sich nicht nur an die Hardcore-Fans der Reihe orientiert. Anstatt die Monster zu jagen müsst ihr sie als sogenannter Rider befreunden, indem ihr sie als Eier von ihren Eltern stiehlt und dann ausbrütet. Die Kämpfe laufen zudem rundenbasierend ab und basieren auf einem Schere-Stein-Papier-Prinzip.

Worum geht es in Teil 2? Auch in Monster Hunter Stories 2 übernimmt ihr die Rolle über einen Rider, der einen Kinship-Stein zur Verfügung hat. Mit diesem kann er die aus den Eiern geschlüpften Monsties zu seinen Verbündeten machen und die Bindung stärken In der Geschichte trefft ihr zudem auf Monster aus Monster Hunter World. Im Trailer waren bereits der beliebte Anjanath und Legiana.

Süßer Look: Wer Stories mit den großen Ablegern vergleicht, wird direkt einige Unterschiede entdecken. Denn der typische, realistischere Look wird hier durch eine zuckersüße Optik im Cartoon-Stil ausgetauscht. Gerade Fans von Pokémon oder auch Breath of the Wild dürfte das gefallen.

Wann erscheint Monster Hunter Stories 2: Ihr werdet euch noch etwas gedulden müssen, denn das Rollenspiel wird erst nach Monster Hunter Rise erscheinen. Demnach soll es im Sommer 2020 veröffentlicht werden. Ein genaueres Datum gibt es noch nicht.

Verbindung mit Monster Hunter Rise: Monster Hunter Stories 2 wird zudem auch mit dem neuen, großen Ableger kompatibel sein. Wie genau das aussieht, wurde noch nicht bekannt gegeben. Alle Informationen zu Monster Hunter Rise, hat euch GamePro hier zusammengefasst:

Während der neuesten Nintendo Direct Mini gab es aber noch mehr als nur Monster Hunter. Wir fassen für euch nicht nur alle Spiele zusammen, sondern zeigen auch, welche Switch-Titel ihr ab heute spielen könnt.

Wie findet ihr Monster Hunter Stories? Spricht es euch mehr an als der Hauptableger?