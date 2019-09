Monster Hunter World: Iceborne ist jetzt schon ein voller Erfolg

Monster Hunter World stellt das bisher erfolgreichste Spiel von Capcom dar: Die Neuauflage der erfolgreichen Spiele-Reihe hat sich mittlerweile insgesamt über 13,1 Millionen Mal verkauft. Die große Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne macht offenbar genau dort weiter. Der umfangreiche DLC hat sich seit dem Launch vor einer Woche bereits über 2,5 Millionen Mal verkauft, wie Capcom bekannt gibt.

Kommerzieller Erfolg: Seit dem Launch von Monster Hunter World: Iceborne ist gerade mal eine Woche vergangen, aber das Spiel kann von Capcom ganz offensichtlich schon jetzt als voller Erfolg verbucht werden. Dabei ist die PC-Version des Titels noch nicht einmal erschienen, die folgt erst im Januar 2020.

PS4 und Xbox One reichen bereits aus, um weltweit 2,5 Millionen Einheiten der großen Erweiterung abzusetzen. Die kostet rund 40 Euro in der Standard-Version und setzt das Hauptspiel zwingend voraus, ist also keine Standalone-Erweiterung. Allerdings steckt sie das Hauptspiel in Sachen Umfang relativ locker in die Tasche.

Daran liegt's: Der Erfolg von Monster Hunter World: Iceborne kommt natürlich nicht von ungefähr. Die hohen Zahlen dürften zum Einen an den Vorbestellungen liegen, die bei den 2,5 Millionen verkauften Exemplaren mit eingerechnet werden.

Zum Anderen schneidet MHW: Iceborne auch einfach gut ab, wenn es um Kritiken geht. In unserem Test nennt Elena den DLC ein "(fast) perfektes Gesamtpaket" und auch international hagelt es Top-Wertungen.

Capcom-Rangliste: Insgesamt sieht es also stark danach aus, als könnte Iceborne an den Erfolg von Monster Hunter World anknüpfen. Das Spiel steht in Sachen Verkaufszahlen mittlerweile an erster Stelle von allen Capcom-Titeln. Auf dem zweiten Platz folgt Resident Evil 5 mit 7,5 Millionen Einheiten und auf Platz drei Resident Evil 6, danach kommt erst Resident Evil 7, auf Platz fünf steht Street Fighter 2 mit 6,3 Millionen.

