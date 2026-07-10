Moonlight Peaks: Alle Romanzen - Mit diesen 23 Charakteren könnt ihr eine Beziehung führen und sie heiraten

Alle Romanzen in Moonlight Peaks.

In Moonlight Peaks gibt es insgesamt 23 bestätigte Charaktere, mit denen ihr eine freundschaftliche und später auf Wunsch auch romantische Beziehung eingehen könnt. Hier erfahrt ihr, wer alles zur Wahl steht.

Was gibt es bei Beziehungen zu beachten?

Moonlight Peaks gibt euch die freie Wahl, wenn es um die Entscheidung eurer romantischen Beziehung geht. Ihr könnt zusammenkommen, mit wem ihr möchtet – unabhängig von Geschlecht oder Spezies.

Die Figuren der düsteren Städtchen verteilen sich hauptsächlich auf verschiedene Familien, die wiederum an bestimmte Kreaturen gebunden sind. Die Mitglieder der Logan-Familie sind beispielsweise alle Werwölfe.

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Autoplay

Alle 23 Charaktere, mit denen ihr eine Beziehung führen könnt

Werwölfe der Logan-Familie

Ridge

Saga

Ludo

Alle Mitglieder der Logan-Familie, die ihr daten könnt.

Hexen der Webb-Familie

Fiona

Noel

Sabrina

Luna

Alle Mitglieder der Webb-Familie, die ihr daten könnt.

Vampire der Ambrosia-Familie

Orlock

Mina

Evan

Samael

Elvira

Alle Mitglieder der Ambrosia-Familie, die ihr daten könnt.

Seher der Khazan-Familie

Dragan

Alina

Aras

Alle Mitglieder der Khazan-Familie, die ihr daten könnt.

Menschen der Henderson-Familie

Persephone

Jada

Winston

Hinweis: Die Henderson-Familie zieht im ersten Sommer nach Moonlight Peaks.

Alle Mitglieder der Henderson-Familie, die ihr daten könnt.

Meerjungfrauen der Hosu-Familie

Kim

Rei

Tae

Hinweis: Die Hosu-Familie zieht nach etwa einem Ingame-Jahr nach Moonlight Peaks.

Alle Mitglieder der Hosu-Familie, die ihr daten könnt.

Sonstige Charaktere:

Tod

Llemi

Alle sonstigen Charaktere, die ihr daten könnt.

Wie starte ich Romanzen in Moonlight Peaks?

Die Beziehungsmechanik funktioniert sehr ähnlich wie in Stardew Valley und Co. Ihr müsst regelmäßig mit den Figuren sprechen und ihnen Geschenke machen. Dadurch steigt ihre Zuneigung, die in Form von Herzen dargestellt wird.

jeden Tag mit der Person sprechen

jeden Tag der Person ein (möglichst beliebtes) Geschenk überreichen

Ihr könnt mit einem Charakter bis zu 10 Herzen sammeln. Euren aktuellen Status könnt ihr ganz einfach im Menü unter dem Reiter "Beziehungen" nachschauen, wo euch alle verfügbaren Figuren angezeigt werden, die ihr bereits kennengelernt habt.

Events: An verschiedenen Zeiten im Jahr finden Feste statt. Im Frühling könnt ihr etwa am Liebeszauberfest teilnehmen und euren Angebeteten mit Geschenken eine besonders große Freude machen.

Geburtstage: Jeder Charakter feiert Geburtstag. Wenn ihr an diesem Tag ein Geschenk verteilt, gibt es ebenfalls nochmal einen Boost auf Zuneigung. Behaltet den Ehrentag eures Schwarms also unbedingt im Auge.

Dates: In Moonlight Peaks sind Dates kleine Minispiele, in denen ihr z.B. einen passenden Blumenstrauß zusammenstellen oder gemeinsam am Lagerfeuer Marshmallows rösten müsst. Diese Minispiele könnt ihr auch verlieren, wodurch das Event abgebrochen wird – und ihr es noch einmal versuchen müsst.

Heiraten in Moonlight Peaks

Ihr könnt die dafür vorgesehenen Charaktere heiraten, sobald ihr eure Herzen komplett aufgelevelt habt. Das bedeutet vor allem, dass sie auf eure Farm ziehen und ihr gemeinsam mit ihnen ein neues Leben beginnt.

Da geht noch mehr: Eine Besonderheit von Moonlight Peaks ist, dass ihr eure bessere Hälfte sogar noch zu einem Vampir machen könnt! Immerhin seid ihr dank eurer Abstammung unsterblich und wer möchte schon dabei zusehen, wie die Partnerschaft nur wegen so etwas wie dem Alter in die Brüche geht.

Keine Kinder: Dafür ist es allerdings nicht möglich eine Familie zu gründen und Kinder in die Welt zu setzen. Falls ihr schon gespannt darauf wart, was aus einem Vampir-Werwolf-Sprössling wird, müssen wir euch leider enttäuschen.

Was denkt ihr: Wie zufrieden seid ihr mit den Romanzen-Auswahl in Moonlight Peaks und wer ist euer Favorit?