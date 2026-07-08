Moonlight Peaks: Schnell Geld verdienen - So scheffelt ihr schon im ersten Frühling tausende Münzen

Auch in Moonlight Peaks regiert Geld die Welt und mit dieser Strategie kommt ihr schnell an Münzen.

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Maximilian Franke
08.07.2026 | 16:22 Uhr

So scheffelt ihr schon im ersten Frühling viel Geld in Moonlight Peaks. So scheffelt ihr schon im ersten Frühling viel Geld in Moonlight Peaks.

Wenn ihr in Moonlight Peaks schnell Geld verdienen wollt, gibt es einige Möglichkeiten, um den eigenen Reichtum zu vergrößern. In meinen Augen hat sich eine Methode aber als die beste und bequemste herausgestellt und deswegen kann ich euch folgende Vorgehensweise für den Anfang empfehlen.

In Vino Veritas und pecunia non olet

Vor allem zu Beginn des vampirischen Lebens ist Geld oft knapp. Zum Glück bekommt ihr aber schon früh Zugriff auf Weintrauben. Diese sind billig im Einkauf, können mehrfach geerntet werden und lassen sie sich vor allem recht simpel zu Getränken weiterverarbeiten, mit denen ihr wiederum ordentlich Schotter machen könnt.

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Das Spiel führt euch sogar in die Kunst der Weinherstellung ein, denn eine der ersten Quests ist es, für Vampirlord Orlock eine Flasche Rotwein herzustellen. Das ist auch gar nicht so schwierig, ihr benötigt aber ein paar Vorbereitungen.

Ihr braucht:

  • Bluttraubensamen: Könnt ihr unendlich oft für nur 20 Münzen an Lunas Stand kaufen. Alternativ könnt ihr z.B. auch Weiße Traubensamen nehmen.
  • Fässer: Diese müsst ihr an einer Werkbank für 20x Holz herstellen. Baut unbedingt gleich mehrere davon, da ein Fass immer nur ein Getränk gleichzeitig herstellen kann
  • Felder: Logischerweise müssen eure Weintrauben irgendwo wachsen. Ich empfehle mehrere 3x3 Felder anzulegen, weil ihr diese recht einfach in einer Körperdrehung gießen könnt.
  • Brunnen: Der ist optional und kostet 1.500 Münzen beim Schreiner, allerdings erspart er euch jede Menge Zeit, weil ihr beim Gießen nicht mehr ständig zur Küste im Süden rennen müsst, um die Kanne aufzufüllen – solltet ihr so früh wie möglich bauen!

Darum sind Trauben so praktisch

Der Ablauf ist simpel: Trauben ernten, in Fässer stecken, Getränke verkaufen!

Das Gute an Wein ist, dass ihr eine Pflanze mehrfach ernten könnt. Im ersten Schritt braucht die Saat 5 Tage, um zu wachsen. Jede Pflanze bringt euch 3x Trauben. Erntet alles ab und steckt eure Früchte in die Fässer.

Danach wachsen in 4 Tagen weitere Trauben heran. Ihr müsst dafür keine neue Saat kaufen und nur fleißig weitergießen. Das spart richtig viel Zeit und Nerven im Vergleich zu Pflanzen, die ihr jedes Mal neu aussäen müsst.

Qualität ist wichtig: Priorisiert am Fass die hochwertigen Säfte und Weine, denn je mehr Sterne das Endprodukt hat, desto mehr bekommt ihr von eurer Verkaufstruhe Chester dafür. Für jeden Traubensaft bekommt ihr etwa 120 Münzen, aber mit einem Stern steigt der Wert schon auf 150 Münzen.

Mit fünf Fässern und 36 Pflanzen habe ich von Chester auf diese Weise regelmäßig um die 3.000 Münzen pro Nacht verdient. Das ist vor allem zu Beginn von Moonlight Peaks eine ganze Menge, wenn die Wein-Maschinerie einmal ins Laufen gekommen ist. Natürlich könnt ihr den Wert locker noch weiter nach oben skalieren.

Moonlight Peaks im Test: Horror und Cozy gehen hier wunderbar Hand in Hand, aber Vampir-Fans sollten sich einer Schwäche bewusst sein
von Maximilian Franke
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Der Reifeprozess im Fass dauert meistens den Rest der Nacht. Nach dem Aufstehen könnt ihr aber immer direkt die fertigen Säfte und Weine nehmen und zu Chester bringen.

Tipp: Pflanzt nicht alle Trauben am selben Tag ein. Mit der richtigen Menge an versetzt eingepflanzten Gewächsen und Fässern könnt ihr jeden Tag ernten und eure Fässer füllen. So entsteht ein motivierender Loop aus Aufstehen, Saft abholen und verkaufen – und direkt neue Trauben ernten.

Dankenswerterweise wächst Wein nicht nur im Frühling, sondern auch im Sommer. Ihr könnt diese Strategie also ziemlich lange fahren und damit regelmäßig Geld machen.

Was denkt ihr: Habt ihr noch effizientere Methoden zum Geld scheffeln gefunden? Teilt sie gerne in den Kommentaren, um unseren Reichtum zu mehren!

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