Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Fundorte aller Maya-Stelen für alle 16 Steine

Wenn ihr auch so eine schicke Rüstung wollt, dann habt ihr einiges vor euch.

Auch in Assassin’s Creed: Black Flag Resynced könnt ihr wieder auf die Jagd nach den Schätzen der Maya gehen. Und die Belohnung kann sich sehen lassen. Doch die Suche hat einige Feinheiten, die das Spiel euch verschweigt und die frustrierend sein können, wenn ihr zu früh auf die Suche nach den Steinen geht.

Steine gibt es nur durch die Hauptquest

Auch wenn ihr theoretisch schon sehr früh die Maya-Stelen aktivieren könntet und sie euch bereits am Anfang begegnen, könnt ihr nichts mit ihnen anfangen, bis das Spiel euch ein Tutorial dazu gegeben hat.

21:55 Assassin's Creed Black Flag Resynced ist ein großartiges Open-World-Abenteuer mit einem Enterhaken

Autoplay

Auf Great Inagua erhaltet ihr von James Kidd eine Einführung zu den Gebilden und wie ihr sie löst. Erst danach könnt ihr auch die anderen Steine finden. Doch ihr werdet weiterhin nicht um die Hauptquest herumkommen. Denn einige der Stelen befinden sich auf Inseln, die erst im Laufe der Geschichte freigeschaltet werden.

Wir würden euch daher raten, die Stelen einfach zu machen, wenn ihr an ihnen vorbeikommt und euch erst wirklich darum kümmert, die Quest zu beenden, wenn ihr Isla Providencia zum ersten Mal betreten habt.

So löst ihr die Stelen

Kletert auf die Stele, um das Minispiel zu starten.

Das “Rätsel“ jeder Stele ist eigentlich recht simpel.

Ihr müsst lediglich die geometrische Form mit der Umgebung in Einklang bringen. Mit dem linken Stick bewegt ihr die Form, mit dem rechten dreht und skaliert ihr das Bild.

Gerade das Skalieren kann manchmal etwas fummelig werden und das Spiel reagiert gelegentlich nicht, obwohl ihr das Rätsel eigentlich gelöst haben müsstet. Verlasst dann einmal die Stele und startet sie neu. Es kann sein, dass es dann direkt klappt.

Alle Stelen auf einen Blick

Wo genau ihr alle Stelen finden könnt, verraten wir euch auf der Karte. Genauere Koordinaten findet ihr darunter. Manche Inseln haben mehrere Stelen, also nicht wundern, dass es keine 16 Orte auf der Karte gibt.

Great Inagua, Gibara (automatisch während der Story) Cat Island, Eleuthera (703,670) Matanzas, Dry Tortuga (311,617) Cape Bonavista, Dry Tortuga (159,583) Isla de Sacrificios, Conttoyor (18,548) Tortuga, Punta Guarico (846,352) Pinos Isle, Castillo de Jagua (303,452) und (312,454) Tulum, Conttoyor (30,382) Santanillas, Chinchorro (187,221) Misteriosa, Serranilla (265,171) und (272,175) Long Bay, Charlotte (502,216) New Bone, Serranilla (400,92) Isla Providencia, Serranilla (487,33) und (476,16)

Habt ihr alle 16 Maya-Steine gesammelt, geht es zurück nach Tulum.

Was euch dort erwartet, erfahrt ihr auf der nächsten Seite.