Mortal Kombat 11 - Splatter-Prügler kommt uncut mit USK-Freigabe

Ob Mortal Kombat 11 überhaupt und womöglich sogar ungeschnitten in Deutschland erhältlich sein würde, war lange nicht klar.

Der Vorgänger Mortal Kombat X wurde nach einer ursprünglichen Ablehnung durch die USK im folgenden Indizierungsverfahren von der BPjM nicht indiziert und konnte dadurch nachträglich eine Altersfreigabe erhalten.

Doch das bedeutet bei einer Reihe wie Mortal Kombat keinen Freifahrtschein für die Zukunft. Bereits in der PS2-Ära erhielten einige Teile der Serie, wie etwa MK Deception, eine USK-Freigabe, späteren wurde sie dann jedoch wieder verweigert (man denke beispielsweise an MK Armageddon).

Brutaler als die Vorgänger

Mortal Kombat 11 zieht die Splatter-Schraube im Vergleich zum Vorgänger dank neuer Gore-Engine noch einmal deutlich an und spart nicht mit geschmacklos-blutigen Details.

Das noch ausgewalztere Zelebrieren der Gewalt, etwa durch eine Ultra-Slow-Motion am Ende der Fatalities (Ed Boons Ziel war es, diese letzten Frames zu einem Kunstwerk zu machen, das man ausdrucken und an die Wand hängen könnte), machte eine Freigabe durch die USK zumindest ein wenig fragwürdig.

Wie Warner Bros. nun aber bekanntgab, erteilte die deutsche Altersfreigabestelle dem Spiel auf Anhieb die rote ab-18-Plakette. Und zwar in seiner ungeschnittenen Form. Damit darf es offen in den Läden ausgestellt werden und ist auch vor einer Indizierung geschützt.

Mortal Kombat 11 wird für PlayStation 4, Xbox One und PC also zeitgleich zum internationalen Release am 23. April 2019 auch in deutschen Geschäften stehen. Eine Switch-Version ist ebenfalls angekündigt, wird aber etwas später erscheinen.

Freut ihr euch auf MK11, oder geht euch die dargestellte Gewalt zu weit?