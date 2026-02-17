Naruto Live-Action-Film - Release, Cast und mehr zur Realverfilmung des Ninja-Animes

Der umtriebige Naruto bekommt einen weiteren Film, dieses Mal aber mit Schauspieler*innen umgesetzt. (Bild © Masashi Kishimoto / Pierrot)

Naruto zählt zu einer der größten und erfolgreichsten Mangas aller Zeiten, gleiches gilt für die Anime-Adaption. Nach gefühlt unzähligen Manga-Kapiteln, TV-Folgen und Filmen, die mittlerweile sogar die Geschichte seines Sohnes Boruto aufgreifen, steht ein Live-Action-Film auf dem Plan. Hier findet ihr die wichtigsten Infos dazu.

Hinweis: In diesem Artikel fassen wir alle wichtigen Informationen zum Film zusammen. Sobald es Neuigkeiten gibt, aktualisieren wir ihn. Hier seid ihr also immer auf dem neuesten Stand. Letztes Update am 17. Februar 2026: Wir haben die Informationen zum Release aktualisiert.

Produktion – Unter welcher Leitung wird der Film produziert?

Die Realverfilmung ist keine neue Idee. Das Projekt wurde bereits im Juli 2015 vom Medienunternehmen Lionsgate angekündigt, damals noch unter der Leitung von Regisseur Michael Gracey. Mittlerweile ist genauer bekannt, wer welche Positionen ausfüllt (und welche Änderungen dabei vorgenommen wurden):

Verleih/Distribution: Lions Gate Entertainment (kurz: Lionsgate)

Lions Gate Entertainment (kurz: Lionsgate) Regisseur: Destin Daniel Cretton

Destin Daniel Cretton Drehbuch: Destin Daniel Cretton, Tasha Huo

Destin Daniel Cretton, Tasha Huo Studio: Hisako (Destin Daniel Cretton und Jeyun Munford)

Hisako (Destin Daniel Cretton und Jeyun Munford) Executive Producer: Avi Arad, Ari Arad, Emmy Yu (alle Arad Productions) und Jeremy Latcham

Cretton hat zuletzt bei Marvels Martial-Arts-Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Regie geführt und das Drehbuch zu verantworten. Darüber hinaus arbeitet er am nächsten Spider-Man-Film.

Ist der Naruto-Schöpfer Masashi Kishimoto involviert?

Der Mangaka und Naruto-Erfinder Masashi Kishimoto gibt der Realverfilmung unter der Leitung von Destin Daniel Cretton seinen Segen und will Input liefern:

"Nachdem ich seine anderen Filme genossen hatte und erkannte, dass seine Stärke darin besteht, solide Dramen über Menschen zu schaffen, kam ich zu der Überzeugung, dass es für Naturo keinen anderen Regisseur gibt. Als ich Destin tatsächlich traf, stellte ich fest, dass er ein aufgeschlossener Regisseur war, der bereit war, meinen Input anzunehmen, und der fest davon überzeugt war, dass wir im Produktionsprozess zusammenarbeiten könnten.“ Kishimoto via The Hollywood Reporter

Release – Wann und wo läuft der Film?

Wann startet der Naruto-Film? Bislang steht noch kein Termin fest. Sollte es allerdings stimmen, dass der Dreh Ende 2026 startet und die übliche Produktionszeit für Filme dieser Größenordnung (rund 2 Jahre ab Dreh) benötigt wird, sollte der Streifen 2028 erscheinen. Das ist aber nur eine sehr grobe Rechnung.

Kino und/oder Streaming-Dienste? Ob die Realverfilmung vorab exklusiv ins Kino kommt, oder zeitgleich bzw. ausschließlich auf Streaming-Plattformen gezeigt wird, ist bislang unklar. Wahrscheinlicher ist es aber, dass der Streaming-Start auf sich warten lässt.

