Naughty Dog sucht Entwickler für Multiplayer-Projekt mit 'großen Plänen'

Wie wir mittlerweile wissen, kommt The Last of Us: Part 2 komplett ohne Multiplayer-Funktionen aus und Naughty Dog will sich komplett auf eine Singleplayer-Erfahrung konzentrieren. Wir wissen aber auch, dass es durchaus Pläne für einen Multiplayer-Part gab, die dann aber doch auf ein eigenständiges Projekt ausgelagert wurden.

Und daran wird auch jetzt noch fleißig gearbeitet.

Was steckt hinter dem Multiplayer-Projekt von Naugty Dog?

Ganz aktuell hat der Entwickler nämlich eine neue Stelle ausgeschrieben. Wer will, darf sich als Online Systems Programmer bewerben und zum Team dazustoßen. In der Ausschreibung heißt es, dass Kandiaten für das Entwerfen neuer Online-Features, den Support einer großen Spielerbasis und ein robustes Ökosystem an Features und Services verantwortlich sind.

Factions 2? Leider wird aber nicht verraten, für welches Projekt die Stellen ausgeschrieben sind. Da wir aktuell aber nur von The Last of Us 2 wissen, das aber ausgeschlossen werden kann, stellt sich nun die Frage, ob hier also wirklich eine Standalone-Version von Factions auf uns warten könnte.

Offenbar ist aber Großes geplant, denn Vinit Argarwal, seines Zeichens Lead Game Designer bei Naughty Dog, teilte die Stellenausschreibung auf Twitter mit den Worten:

"Komm zu uns. Wir haben große Pläne und brauchen dich, um sie zur Wirklichkeit zu machen."