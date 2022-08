Need for Speed 2022-Leak gibt uns einen ersten Blick auf die Anime-Elemente

EA hat den neuen Need for Speed-Teil zwar noch immer nicht offiziell enthüllt, trotzdem gibt es fleißig weiterhin Leaks zum nächsten Racing-Titel. Ein neuer angeblicher Gameplay-Clip zeigt uns jetzt, wie die Anime-Effekte im Spiel aussehen könnten. Und auch ein bekannter Insider hat sich zu Wort gemeldet und berichtet, dass Need for Speed von EA erneut intern verschoben wurde.

Das zeigt der Need for Speed-Clip

In dem gerade einmal drei-sekündigen Clip, der auf Reddit aufgetaucht ist, ist ein Chevrolet Bel air zu sehen, der mitten im Sprung gegen eine Skulptur crasht. Dabei flasht nicht nur der Bildschirm kurz rot, es tauchen auch typische Cartoon-artige Effekte auf: Um das Auto herum blinken ein Totenkopf und Flügel in handgezeichneter Optik auf. Hier könt ihr euch den kurzen Clip einmal selbst anschauen:

Zwar handelt es sich hierbei ganz klar um einen unbestätigten Leak, aber das gezeigte Material würde sich immerhin mit früheren Leaks decken. Laut denen sollte das nächste Need for Speed zwar fotorealistische Grafik bieten, aber sich auch an ein jüngeres Publikum richten und optische Anime-Elemente enthalten:

Need for Speed 2022 jetzt erst im Dezember

Zusätzlich zu diesem Leak hat sich auch Branchen-Insider Jeff Grubb wieder zu Wort gemeldet, der bereits für einige Gerüchte um Need for Speed verantwortlich ist. Im Giant Bomb-Podcast sprach er darüber, dass EA das Spiel intern von November auf Dezember verschoben habe. Ein Monat scheint erstmal nicht lange zu sein, bedenkt man aber, dass das Spiel ursprünglich laut Grubb bereits 2021 erscheinen sollte, dann wurde der Release inzwischen um mindestens ein Jahr verschoben. Zumindest sollen die Gründe für den Dezember-Release aber kein Grund zur Sorge sein, so Grubb:

Sie [Anm. d. Red.: EA] nehmen sich noch einige Wochen, bevor sie das Spiel zeigen. Anscheinend war Criterion einfach etwas abgelenkt, damals als sie noch an Battlefield [2024] gearbeitet haben, und das hatte einen Welleneffekt, der zu dieser Verschiebung geführt hat.

Ein wenig müssen wir uns demnach also noch gedulden, bis wir das neue Need for Speed zu sehen bekommen. Ein Release Ende 2022 macht aber Sinn, immerhin hat EA im Mai als Teil eines Finanzberichtes für das Fiskaljahr 2022 in einer Präsentation ein neues Need for Speed für FY2023 im dritten Quartal angegeben - und das endet am 31. Dezember 2022.

Was haltet ihr von dem Clip? Würden euch diese Anime-Elemente gefallen oder ist das nichts für euch?