Need for Speed Heat - Erstes Gameplay mit Cops & Tuning

Während der Opening Night Live auf der gamescom 219 hat EA einen ersten Gameplay-Trailer zu Need for Speed Heat veröffentlicht. Anders als beim Reveal wird hier sehr viel erklärt. Einige eurer Fragen sollten sich nach dem Video also geklärt haben.

Neben ersten Eindrücken zur schicken Grafik und den Lichteffekten bei Nacht, erfahren wir auch etwas mehr zur Trennung zwischen Tag und Nacht. In der Dunkelheit sind die Cops in Palm City beispielsweise deutlich aggressiver, als bei Sonnenschein.

Tuning & Rennen bei Nacht näher vorgestellt

Außerdem seht ihr die ersten Szenen aus der Tuning-Werkstatt, in der ihr eure Autos mit optischen und technischen Items verbessern könnt. Wie bereits bekannt gegeben, schaltet ihr alle Tuning-Teile über eure Fortschritte frei. Die unbeliebten Speedcards aus Payback sind Geschichte. Außerdem wird es keine Lootboxen oder "Surprise Mechanics" geben.

Neben dem Trailer hat EA auch noch einmal ein wenig Licht auf die neue App Need for Speed Heat Studio geworfen. Hier könnt ihr bereits jetzt eure Autos am Smartphone tunen.

Wie gefällt euch das erste Gameplay zu NfS Heat?