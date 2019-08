Need for Speed Heat - Schaut unseren Live-Stream von der gamescom!

Wir streamen für euch live von der gamescom 2019 und sprechen über alle neuen Infos zu Need for Speed Heat. Zu bereden gibt es einiges, immerhin wurde das Rennspiel erst vor wenigen Tagen enthüllt. In Köln gab es nun erstmals richtiges Gameplay und eine spielbare Demo zu sehen.

Alle Eckdaten zu unserem NfS-Stream:

Wann? Samstag, 24. August um 14:30 Uhr

Samstag, 24. August um 14:30 Uhr Wo? Auf unserem Streaming-Kanal MAX auf Twitch

Auf unserem Streaming-Kanal MAX auf Twitch Was? Alles zum neuen Gameplay von NfS Heat

Ann-Kathrin konnte bereits einen Blick auf die Rennen in Palm City werfen und verrät euch, wie ihr Ersteindruck ausgefallen ist. Außerdem gibt es natürlich Infos zu neuen Details, die während der Anspiel-Session deutlich geworden sind.

Alles Weitere zu unserem Streaming-Programm rund um die gamescom 2019 findet ihr in unserer Übersicht dazu.

Was ist Need for Speed Heat?

Mit Heat möchten Entwickler Ghost Games und Publisher EA das angeschlagene Racing-Franchise wieder ein wenig aufhelfen. Um das zu erreichen, orientiert sich der neue Teil vor allem an alten Tugenden und setzt auf Rennen bei Nacht, Tuning und Verfolgungsjagden mit der Polizei.

Von vergangenen Experimenten wie Speed Cards, Lootboxen und Always-On-Zwang verabschiedet sich Heat wieder. Ob der Schritt zurück zu den Wurzeln funktioniert, bleibt noch abzuwarten. EA hat bereits die komplette Wagenliste mit allen 130 Autos veröffentlicht. Toyota fehlt in diesem Jahr wegen eines Exklusiv-Deals mit Gran Turismo Sport.