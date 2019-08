Im kommenden Need for Speed Heat wird es keine Autos vom Autohersteller Toyota geben. Das ist der offiziellen Wagenliste mit allen Fahrzeugen zu entnehmen, die EA bereits veröffentlicht hat. Auf Twitter hat Toyota nun ein wenig gegen das Rennspiel-Franchise gestichelt und eine witzige Antwort bekommen.

Auf Twitter hatte ein Fan gefragt, wo denn die Modelle des Herstellers in Heat sein würden. Es sei "eine verpasste Chance", schrieb er. Daraufhin antwortete der offizielle Account von Toyota UK mit:

"Die gibt's nicht. Du kannst unsere Autos in GT Sport finden, das keine illegalen Straßenrennen bewirbt :D"

Before Toyota deleted their tweet: pic.twitter.com/wIwFskNjKn — James (@jacoja06) August 20, 2019

Womöglich keine offizielle Begründung

Ob das tatsächlich die offizielle Begründung ist, ist allerdings sehr fraglich. Der mit einem Smiley abgeschlossene Post wirkt nicht gerade wie ein offizielles Statement des Unternehmens, sondern eher wie eine spaßig gemeinte Antwort.

Dazu passt auch, dass EA über den Need for Speed-Account mit einem lockeren "pfft nerds" geantwortet hat. Außerdem wurde der Tweet von Toyota mittlerweile gelöscht, möglicherweise weil er von Usern und einigen Medien etwas zu ernst aufgefasst wurde. In den Kommentaren zeigten sich einige User verwirrt, immerhin war Toyota schon in vielen anderen Need for Speed-Spielen mit illegalen Rennen vertreten.

Es bleibt also unklar, ob die Antwort tatsächlich ernst gemeint war. Letztlich dürften schlichte Lizenz-Verhandlungen im Hintergrund die Ursache sein, oder Toyota hat tatsächlich die Firmenpolitik in Bezug auf Videospiele angepasst.

Hättet ihr gerne Toyota-Autos in Need for Speed Heat?