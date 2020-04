Das Final Fantasy 7 Remake geht in Vielen Dingen neue Wege, doch manche Erlebnisse laufen genau so ab, wie wir sie aus dem Original kennen. Zum Beispiel das unendliche Quengeln von Barret, wenn wir uns gegen einen Aufzug und für 59 Etagen Treppen entscheiden.

Zugegeben: Es ist ein bisschen gemein. An einem Punkt im Spiel, den wir euch nicht vorwegnehmen wollen, haben wir mit Tifa, Cloud und Barret die Wahl, entweder einen Aufzug zu rufen oder den Weg rauf in den 59. Stock durchs Treppenhaus zu nehmen.

Aus Mitleid oder Ungeduld haben hier vielleicht ein paar gute Samariter den Aufzug genommen. Doch was, sagt der innere Completionist in uns, wenn auf der Treppe Items liegen?

Solltet ihr euch für die Treppe entscheiden, scheint Cloud nicht besonders beeindruckt (so wie meistens). Als Ex-SOLDAT hat er ein Training und eine Verwandlung hinter sich, die ihm übermenschliche Fähigkeiten verliehen hat, die sich auch aufs Treppensteigen ausweiten.

Tifa und Barret hingegen sind nicht ganz so fit, und verlieren mit jeder Stufe den Mut. Barret fängt sogar richtiggehend zu nölen an.

ARE YOU KIDDING, IF YOU TAKE THE STAIRS YOU HAVE TO MANUALLY CLIMB 59 FLIGHTS WHILE BARRET COMPLAINS THE WHOLE TIME pic.twitter.com/BR63cM0VoO