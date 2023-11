Netflix adaptiert nach One Piece einen weiteren Kult-Manga als Live-Action-Serie

Nach One Piece kommt die nächste Live-Action-Adaption eines Animes.

Die Live-Action-Adaption von One Piece eroberte zahlreiche Fan-Herzen im Sturm. Netflix kündigte bereits die Arbeiten an einer zweiten Staffel an. Doch die Real-Serie wird nicht die einzige im Programm bleiben, denn Netflix scheint auf den Geschmack gekommen zu sein.

Nach One Piece wird Yu Yu Hakusho folgen

Um welchen Anime handelt es sich? Die Rede ist von Yu Yu Hakusho. Der Anime lief von 1992 bis 1995 im japanischen Fernsehen und basiert auf dem gleichnamigen Manga von Yoshihiro Togashi. Der Autor hat auch Hunter X Hunter erfunden. Der Manga wurde 1990-1994 im Weekly Shonen Jump-Magazin veröffentlicht, in dem heute auch One Piece zu finden ist.

In Yu Yu Hakusho geht es um den 14-jährigen Yusuke Urameshi, der plötzlich ums Leben kommt. Er hatte zuvor ein kleines Kind von der Fahrbahn geschubst, damit es nicht von einem Auto angefahren wird. Doch diese Aktion musste der Teenager mit seinem Leben bezahlen.

Die Geister-Welt ist von dieser Rettungsaktion überrascht. Yusuke ist sonst nämlich ein Rowdy, der es mit Regeln nicht so genau nimmt. Aufgrund seiner heldenhaften Tat bekommt er eine zweite Chance und wird wiederbelebt – allerdings mit der Prämisse, dass er fortan als Geisterdetektiv arbeiten muss.

Netflix hat während der Geeked Week einen neuen Trailer veröffentlicht:

1:57 Yu Yu Hakusho: Netflix präsentiert neuen Trailer zur Live-Action-Adaption

Wann startet die Live-Action-Adaption? Der Starttermin für Yu Yu Hakusho auf Netflix ist der 14. Dezember 2023. Ihr benötigt ein aktives Abo, um die Serie schauen zu können. Die Real-Serie wird die Geschehnisse des Animes nachspielen.

Es wird mehrere Sprachausgaben geben, darunter Japanisch mit deutschen Untertiteln oder auch eine vollständige deutsche Synchronisation. Im Netflix-Trailer ist bereits zu sehen, wie die Real-Serie die Spezialeffekte und actionreichen Kämpfe umsetzt.

Vieles deutet darauf hin, dass es sich bei Yu Yu Hakusho um eine gute Umsetzung der Anime-Vorlage handeln könnte. Ab dem 14. Dezember können wir uns davon überzeugen, wie gut die Real-Serie wirklich geworden ist.

Wie sieht es mit anderen Animes aus? Im November 2023 kommen ganze fünf Animes ins Programm von Netflix. Onimusha, Blue Eye Samurai und Akuma Kun sind bereits erschienen. Scott Pilgrim Hebt Ab und Onmyoji folgen zum Ende des Monats.

Auch 2024 verspricht neue Anime-Serien wie Dragon Ball Daima und Solo Leveling. Die Animes werden zwar nicht alle auf Netflix erscheinen, doch ihr solltet sie trotzdem im Auge behalten.

Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Animes und Mangas Netflix als Real-Serie umsetzen wird. Sollte Yu Yu Hakusho einen ähnlichen Erfolg verzeichnen wie One Piece, könnten noch einige Adaptionen folgen.

Was haltet ihr von Yu Yu Hakusho? Werdet ihr der Real-Serie eine Chance geben?