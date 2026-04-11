One Piece auf Netflix: Fans feiern, wie extrem gut der Cast zu den Figuren passt - insbesondere Zorro-Schauspieler Mackenyu, der unbewusst passend zu seiner Rolle perfekt antwortet

Mackenyu ist der perfekte Zorro.

One Piece bleibt auch in der zweiten Staffel der Netflix-Verfilmung mit echten Schauspieler*innen ein Hit. Was natürlich vor allem auch am Cast liegt – und daran, wie gut er zu den dargestellten Personen passt. An einem neuen Interview feiern viele Fans vor allem Mackenyus unnachahmliche Art, die Lorenor Zorro sehr nahe kommt.

Fans lachen sich über Mackenyus Interview-Antwort kaputt

Lorenor Zorro ist ein äußerst begabter Schwertkämpfer (sogar mit drei Schwertern gleichzeitig!), aber nicht unbedingt der knusprigste Chip in der Tüte. Fans schreiben über ihn zum Beispiel, er wirke manchmal, als teile er sich eine einzige Hirnzelle mit Monkey D. Ruffy – aber meinen das natürlich lieb.

Diese latent zerstreute Art von Lorenor Zorro aus dem Manga, Anime und der Netflix-Serie scheint sich in Ansätzen auch auf den Darsteller Mackenyu übertragen zu haben. Oder er bleibt als echter Method Actor einfach auch im Interview mehr oder weniger in seiner Rolle. Jedenfalls kommt das bei den Fans extrem gut an, die sich köstlich darüber amüsieren.

Eigentlich werden die Hauptdarsteller*innen der One Piece-Serie danach gefragt, welche Charakter-Eigenschaften ihrer Figuren sie am liebsten mögen. Was bewundern sie an den Charakteren, die sie verkörpern? Daraufhin soll die Person zu ihrer Linken einordnen, wie die Schauspieler*innen dabei helfen, diese Qualitäten so richtig auszuformen und ins rechte Licht zu rücken.

Dass links neben Mackenyu niemand sitzt, er sich aber verwirrt nach einer nicht vorhandenen Person umsieht, sorgt direkt für die ersten Lacher. Die Lösung für das Problem ist schnell gefunden, hier wird einfach ein Kreis gebildet, damit jemand auch über ihn etwas sagen kann.

Während Iñaki Godoy, Jacob Gibson, Emily Rudd und Taz Skylar allesamt mehr oder weniger erwartbare Antworten geben, gibt Mackenyu einfach nur zu Protokoll, dass Zorro japanisch sei. Kurz darauf ist er offenbar von seiner eigenen Antwort verwirrt und verunsichert und fragt nach, ob es um solche Eigenschaften gehen würde.

Daraufhin wird er noch einmal gefragt, ob er an Zorro bewundert, dass er aus Japan stammt. Nach kurzem Überlegen und Stirnrunzeln legt Mackenyu sich fest und lobt einfach sein eigenes Heimatland als das Heimatland der Mangas, Animes und natürlich von One Piece:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Fans finden diesen charmant-chaotischen Umgang mit der ganzen Angelegenheit offensichtlich sehr passend und vor allem witzig. Die Kommentare sind voller Menschen, die nicht glauben können, wie gut diese Antwort und die ganze Verpeiltheit Mackenyus zu seiner Rolle passt.

Da wird zum Beispiel geschrieben, Mackenyu habe sich wohl noch nicht aus seiner Rolle als Zorro ausgeloggt und nutze auch zum Beantworten der Fragen aus dem Interview die eine Hirnzelle des Schwertkämpfers. Eine andere Person freut sich extrem darüber, dass Mackenyu zwar bemerkt habe, einen Fehler gemacht zu haben, dann aber einfach nochmal nachlegt und weiter in dieselbe Kerbe schlägt. Immer wieder wird geschrieben, dass sich Zorro einfach in seinen Worten verirrt hätte.

Wie gut passen die Schauspieler*innen eurer Meinung nach zu ihren Rollen? Wie gefällt euch das Interview und was sagt ihr zum verpeilten Mackenyu?