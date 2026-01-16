Neue Fallout-Serie angekündigt und sie wird ganz anders als die bisherige

Fallout Shelter heißt bald nicht nur das 2D-Spiel, sondern auch eine Reality-TV-Show.

Fallout-Fans können sich auf eine neue Serie freuen – und versuchen, in ihr mitzumachen. Was euch bei Fallout Shelter erwartet, unterscheidet sich nämlich fundamental von dem, wie die aktuell mit Staffel 2 sehr erfolgreiche Amazon-Serie funktioniert. Wir bekommen es mit einem Reality-TV-Konzept und jeder Menge Herausforderungen zu tun.

Die neue Amazon-Serie soll eine Reality-TV-Show werden

Dass eine Reality-TV-Show mit Namen Fallout Shelter kommt, wurde schon vor einiger Zeit gemunkelt. Jetzt haben wir Gewissheit.

Die Verantwortlichen hinter dieser zweiten Fallout-Serie suchen nämlich jetzt öffentlich nach Teilnehmer*innen. Ihr könnt euch theoretisch hier auf dieser Seite noch bis zum 15. Februar fürs Casting anmelden.

57:28 Fallout ist sehr viel realistischer, als ihr denkt

Das Casting ist offensichtlich sehr gründlich: Der Bogen, der hier ausgefüllt werden muss, ist extrem umfangreich. Da wird nicht nur nach euren drei letzten Jobs und euren Social Media-Profilen gefragt, sondern zum Beispiel auch nach euren größten Charakter-Schwächen. Zusätzlich soll man angeben, für wie intelligent man sich hält, welche besonderen Fähigkeiten man hat und ob man sagen würde, dass man viel Glück im Leben hat.

Das alles läuft auf ein interessantes wie abgefahrenes Konzept hinaus: Offenbar sollen mehrere sehr unterschiedliche Menschen in einen Vault-Nachbau gesteckt werden. Dort müssen sie dann gemeinsam diverse Challenges absolvieren. Es geht darum, zusammenzuarbeiten, aber auch um moralische Fragen, Resilienz und vieles mehr. Am Schluss winkt ein großer Geldgewinn als Preis.

Wer sich hier direkt an Squid Game: The Challenge und ähnliche Sendungen wie die Beast Games erinnert fühlt, dürfte ziemlich richtig liegen. Allerdings wirkt es natürlich auch sehr interessant, neu und geradezu bestechend, so eine Spiel-Show im Rahmen der Fallout-Welt und in einem Vault anschauen zu können. Das Ganze steht und fällt natürlich mit den Spielen und den Teilnehmer*innen.

Geplant ist laut Variety eine erste Staffel mit 10 Episoden. Sie wird von Studio Lambert produziert und entsteht in Koproduktion mit Kilter Films sowie natürlich mit Amazon MGM und Bethesda. Die Dreharbeiten finden laut dem Casting-Aufruf voraussichtlich irgendwann im Juni 2026 statt und sollen ungefähr drei Wochen andauern.

Wann Fallout Shelter dann tatsächlich als Serie erscheint, steht noch in den Sternen. Wir gehen aber davon aus, dass es allerfrühestens im Jahr 2027 soweit sein dürfte. Immerhin muss nach den Dreharbeiten in der Postproduktion noch viel geschnitten werden.

Wie findet ihr die Idee einer Reality-TV-Show in einem Shelter der Fallout-Welt? Hättet ihr Lust, an so einem Projekt teilzunehmen?