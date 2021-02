Ging es erst vergangene Woche in einer großen Nintendo Direct um die Spiele, die noch im ersten Halbjahr auf die Nintendo Switch kommen, geht es bereits in Kürze mit der Pokémon-Reihe weiter. Das wurde soeben vom offiziellen Twitter-Account der kleinen Taschenmonster angekündigt.

Wann ist das Pokémon-Event? Bereits am morgigen Freitag, dem 26. Februar um 16 Uhr deutscher Zeit.

Wie lange dauert das Event? Im Gegensatz zur fast einstündigen Nintendo Direct, geht es morgen ganze 20 Minuten allein um das Thema Pokémon.

Hier der offizielle Tweet:

Das könnte das Pokémon-Event zeigen

Sehr wahrscheinlich ist, dass wir vor dem Release von New Pokémon Snap am 30. April 2021 neue Infos zum Switch-Exclusive bekommen, vielleicht auch erfahren, welche Taschenmonster im Spiel auftauchen und mehr über etwaige Features lernen.

Zudem gibt es bereits seit längerer Zeit Gerüchte über einen neuen Let's Go-Ableger und selbst die Entwickler haben eine Umsetzung von Diamant und Perl angeteast. Das Spiel könnte demnach in Form eines Remakes neu für die Hybridkonsole aufgelegt werden.

Auch möglich wären neue Infos zum MOBA-Ableger Pokémon Unite, das während eines ähnlichen Events im vergangenen Jahr auch für mobile Plattformen angekündigt wurde. GamePro wird das Event am morgigen Freitag für euch begleiten.

