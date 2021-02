Pokémon-Macher teasen selbst Perl & Diamant an und Fans fürchten Let's Go-Spiel

Pokémon-Fans hoffen seit geraumer Zeit auf eine Rückkehr der Perl- und Diamant-Editionen. Die Hinweise auf ein Remaster oder Remake verdichten sich: Jetzt teast offenbar sogar die Pokémon Company selbst ein Comeback an.

Aber der Teaser stößt bei einigen Fans überhaupt nicht auf Gegenliebe, weil es sich bei der kommenden Enthüllung möglicherweise um ein Sequel zu Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli handeln könnte.

Neuer offizieller Teaser deutet auf Let's Go-Remakes von Perl und Diamant hin

Pokémon feiert schon bald sein 25-jähriges Jubiläum. Zur Feier des Tages erwarten viele Fans eine große Ankündigung am 27. Februar. Dabei könnte es sich um die immer wieder vermuteten Remakes der Perl- und Diamant-Versionen handeln und The Pokémon Company gießt jetzt auch noch selbst ordentlich Öl ins Feuer der wilden Spekulationen.

So sieht der Teaser aus:

Es geht um Perl und Diamant: Auf dem Bild sind die drei Starter-Pokémon aus den Spielen von 2006 beziehungsweise 2007 zu sehen und sie werden auch namentlich im Text genannt. Chelast, Panflam und Plinfa bereiten sich offenbar auf den Pokémon-Tag vor. Zusätzlich wird auch noch die Sinnoh-Region aus Perl und Diamant erwähnt.

Das klingt also eindeutig nach einem Hinweis auf die erhoffte Rückkehr, in welcher Form auch immer.

Viele Pokémon-Fans reagieren auf den Teaser überhaupt nicht erfreut

Wieso Let's Go? Die beiden ersten Wörter der Caption dieses Tweets sorgen aktuell für viel Aufregung und Enttäuschung bei einigen Pokémon-Fans. Die vermuten nämlich, dass in dem Tweet nicht zufällig "Let's go, Sinnoh!" steht, sondern gehen davon aus, dass Perl und Diamant als eine Art Fortsetzung zu den beiden Spielen Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu geplant sind.

Auch wenn sich beide Switch-Titel sehr gut verkauft haben, kamen sie bei einem harten Kern der Pokémon-Community nicht besonders gut an. Dort sind sie für ihre vereinfachten Mechaniken und den Fokus aufs Pokémon-Fangen und den angeblich zu niedrigen Schwierigkeitsgrad in Verruf geraten.

Wie wahrscheinlich ist das? Die Möglichkeit wirkt angesichts des Teasers nicht gerade an den Haaren herbeigezogen. Andererseits könnte die Pokémon Company auch absichtlich Verwirrung stiften wollen. Außerdem wäre auch beides möglich: Eventuell erscheinen sowohl Let's Go-Sequels als auch Perl- und Diamant-Remakes, die jeweils nichts miteinander zu tun haben müssten.

Neuer angeblicher GameStop-Hinweis auf zwei neue Switch-Spiele

Sind es Diamant und Perl? Ein angebliches Bild aus der GameStop-Datenbank soll zwei neue Einträge zeigen. Dabei handelt es sich offenbar um Spiele für die Nintendo Switch, mehr geht daraus aber nicht hervor.

Unklar bleibt natürlich auch, ob das Bild überhaupt echt ist. Sollte das der Fall sein, könnte es sich bei den beiden Titeln aber natürlich gut und gerne um zwei neue Pokémon-Spiele handeln. Dass sie jetzt hinzugefügt wurden, würde auch zeitlich einigermaßen passen.

Was sagt ihr zu den Teasern und was vermutet ihr dahinter? Welche Pokémon-Spiele wünscht ihr euch am meisten?