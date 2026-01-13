PS Plus Extra/Premium im Januar 2026: Die ersten 7 Spiele sind geleakt!

Soeben sind die ersten Bonus-Spiele für PS Plus Extra/Premium geleakt.

Huch! Da hat uns Sony mit Endless Dungeon klammheimlich bereits ein Spiel im Januar aus dem PS Plus Extra/Premium-Katalog stibitzt. Aber keine Sorge: Nachschub ist unterwegs. Noch heute verrät Sony, wie das Line-up aussieht. Im Live-Ticker halten wir euch vorab über Gerüchte auf dem Laufenden und geben Bescheid, sobald wir die Titel sicher kennen.

Neue PS Plus Extra/Premium-Spiele im Live-Ticker

22:35 Uhr Via Dealabs sind wie so oft die ersten neuen Bonus-Spiele für PS Plus Extra/Premium geleakt. Demnach erwarten euch im Januar folgende Titel: PS Plus Extra Resident Evil Village (PS5 | PS4)

(PS5 | PS4) Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5 | PS4)

(PS5 | PS4) Expeditions: A MudRunner Game (PS5 | PS4)

(PS5 | PS4) A Quiet Place: The Road Ahead (PS5)

(PS5) Exit 8 (PS5 | PS4)

(PS5 | PS4) Art of Rally (PS5 | PS4) PS Plus Premium Ridge Racer

Mit den geleakten Titeln ist im Januar aber höchstwahrscheinlich noch nicht Schluss. Mittwochabend wird zur offiziellen Enthüllung noch das ein oder andere weitere Spiel in den beiden Spielebibliotheken landen.

Erreichen uns weitere Infos, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden!

PS Plus Extra/Premium-Spiele im Januar 2026: Datum und Uhrzeit der offiziellen Ankündigung

Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 14. Januar 2026

Mittwoch, der 14. Januar 2026 Voraussichtliches Uhrzeit der Enthüllung: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Freischaltung im PS Store: Dienstag, der 20. Januar 2026

Woher stammen diese Angaben? In der Regel schaltet Sony die neuen Extra- und Premium-Spiele immer am dritten Dienstag des Monats frei. Die Ankündigung der neuen Titel erfolgt dann am Mittwoch davor. Somit ergibt sich der 14. Januar für die Enthüllung und der 20. Januar für die Freischaltung der Bonus-Games.

Diese Spiele erweitern oder verlassen im Januar PS Plus Extra/Premium

Die Liste an Spielen, die den Katalog im Januar verlassen, findet ihr dagegen hier:

Außerdem sind die PS Plus Essential-Spiele für Januar bereits erschienen. Ihr könnt euch also schon damit etwas austoben. Mehr zu den Titeln findet ihr im oben verlinkten Artikel.

Wie gefallen euch die ersten Spiele für PS Plus Extra/Premium im Januar? Ist schon was für euch dabei?