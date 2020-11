Neue Spiele der Woche bringen Open World-Highlight für Zelda-Fans

In unserer Release-Liste findet ihr alle Releases für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X/S und die Nintendo Switch, die in der Woche vom 30. November bis zum 06. Dezember erscheinen. Außerdem präsentieren wir euch ein ausgewähltes Highlight der Woche.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Entwickler und Publisher jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Das Spiele-Highlight der Woche

Immortals: Fenyx Rising

Release: 03. Dezember

03. Dezember Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Plattformen: PS4/5, Xbox, Switch, Stadia

Darum geht's: Immortals ist ein Action-Rollenspiel, das auf den ersten Blick mit seiner kunterbunten Open World und seinen Rätsel-Dungeons an Zelda: Breath of the Wild erinnert. Als wahlweise Held oder Heldin Fenyx bereisen wir die Goldene Insel, auf der Menschen und Götter zugleich von Titan Typhon zu Stein verwandelt wurden. An den Namen merkt ihr es bereits, in Immortals: Fenyx Rising stürzen wir uns in die griechische Mythologie.

Das Besondere: Bereits während unserer Anspiel-Sessions waren Tobi und ich (Dennis) von Immortals begeistert, was unter anderem am Disneys Herkules-Charme samt der humorvollen Präsentation lag. Kommentiert wird das Geschehen nämlich von Göttervater Zeus und Prometheus, die dem Spiel seine Leichtigkeit verleihen. Was uns sonst noch begeistert hat, lest ihr hier:

77 8 Mehr zum Thema Warum ihr Immortals: Fenyx Rising nicht übersehen solltet

Wann erscheint der GamePro-Test? Den Test von Kollege Tobias findet ihr bereits heute Abend auf der Seite.

Neue Spiele für PS4 und PS5

01. Dezember - Chronos: Before the Ashes

01. Dezember - Twin Mirror

01. Dezember - Empire of Sin

01. Dezember - Worms Rumble

03. Dezember - Immortals: Fenyx Rising

03. Dezember - Phogs!

03. Dezember - Oniria Crimes

03. Dezember - Wildfire

04. Dezember - Dragon Quest XI S (Definitive Edition)

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

01. Dezember - Chronos: Before the Ashes

01. Dezember - Twin Mirror

01. Dezember - Empire of Sin

03. Dezember - Immortals: Fenyx Rising

03. Dezember - Phogs!

03. Dezember - Haven

03. Dezember - Wildfire

03. Dezember - Oniria Crimes

04. Dezember - John Wick Hex

04. Dezember - Dragon Quest XI S (Definitive Edition)

04. Dezember - Nine Witches: Family Disruption

04. Dezember - Shoot 1Up DX

04. Dezember - Ruinverse

04. Dezember - Duck Life Adventure

04. Dezember - Guntastic

Neue Spiele für Nintendo Switch

30. November - Hed The Pig

01. Dezember - Empire of Sin

02. Dezember - Shiren the Wanderer

03. Dezember - Immortals: Fenyx Rising

03. Dezember - Gunpig: Firepower For Hire

03. Dezember - Baila Latino

03. Dezember - Oniria Crimes

03. Dezember - Fault

03. Dezember - Biz Builder Deluxe

03. Dezember - Wildfire

03. Dezember - Absolute Drift

03. Dezember - Phogs!

03. Dezember - Pretty Princess Party

03. Dezember - Outbreak: The New Nightmare

03. Dezember - Quiplash 2

03. Dezember - Death Tales

03. Dezember - Cybxus Hearts

04. Dezember - John Wick Hex

04. Dezember - Fire Emblem: Shadow Dragon

04. Dezember - Nine Witches: Family Disruption

04. Dezember - Steampunk Tower 2

04. Dezember - Commandos 2 (HD Remaster)

04. Dezember - Futoshiki Math

04. Dezember - Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

04. Dezember - Paw Paw Paw

Denkt an PS Plus, Games With Gold, PS Now und Game Pass im November 2020!

Jeden Monat erwarten euch auf der PS4/PS5 mit PS Plus und auf der Xbox mit den Games with Gold neue Spiele, die ihr "kostenlos" herunterladen könnt. Und auch der Games Pass sowie PS Now werden jeden Monat mit neuen Titeln erweitert. Alle Infos zu euren Abos bekommt ihr hier:

Auf welches Spiel freut ihr euch in dieser Woche am meisten?