Neue Spiele für PS4, Xbox One & Switch - Eine Woche voller Exclusives

In unserer Release-Liste findet ihr alle neuen Spiele für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die in der Woche vom 13. bis zum 19. Juli 2020 erscheinen.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlights der Woche

Ghost of Tsushima

Darum geht's: Ihr übernehmt die Rolle von Jin Sakai im Jahre 1274 zur ersten mongolischen Invasion im feudalen Japan. Nachdem die Samurai von den Mongolen getötet wurden, müsst ihr als letzter Überlebender die Invasoren auf der Insel Tsushima vertreiben. Dabei lernt ihr abseits eures Samurai-Kodex den Weg des Geistes.

Paper Mario: The Origami King

Darum geht's: Paper Mario: The Origami King ist eine Rollenspiel-Puzzle-Mischung und lässt euch ein Abenteuer voller Humor erleben. Als Paper Mario von Prinzessin Peach eingeladen wird, findet er diese verändert wieder. Sie ist auf einmal ein Origami und dem Papier-Klempner nicht allzu freundlich gesinnt. Zusammen mit Bowsers Schergen muss er den Origami-König besiegen und das Pilz-Königreich retten.

Ooblets

Darum geht's: Auch die Xbox One bekommt ein kleines Exclusive diese Woche spendiert. Denn das süße Aufzucht-Spiel Ooblets startet in den Early Access per Xbox Game Preview und ist dabei ein Konsolenexclusive für Microsofts Plattform.

Neue Spiele für die PS4

14. Juli - Neon Abyss

14. Juli - Rocket Arena

16. Juli - Bounty Battle

16. Juli - Radical Rabbit Stew

16. Juli - Superhot: Mind Control Delete

17. Juli - Ghost of Tsushima

17. Juli - Warhammer 40.000: Mechanicus

Neue Spiele für die Xbox One

13. Juli - One Dog Story

14. Juli - Rocket Arena

14. Juli - Neon Abyss

15. Juli - Ultra Hat Dimension

15. Juli - Ooblets (Xbox Game Preview)

15. Juli - Rez Plz

16. Juli - #Funtime

16. Juli - Forager

16. Juli - Neversong

16. Juli - Radical Rabbit Stew

16. Juli - Bounty Battle

16. Juli - We Should Talk

16. Juli - Superhot: Mind Control Delete

16. Juli - Dunk Lords

17. Juli - Warhammer 40.000: Mechanicus

Neue Spiele für Nintendo Switch

13. Juli - Yoga Master Dreams Fantasy Bundle

14. Juli - Neon Abyss

15. Juli - Guns of Mercy: Rangers Edition

15. Juli - Rez Plz

15. Juli - Bossgard

16. Juli - Radical Rabbit Stew

16. Juli - Aeolis Tournament

16. Juli - Caretaker

16. Juli - We Should Talk

16. Juli - #Funtime

16. Juli - Neversong

16. Juli - Never Breakup

16. Juli - Explosive Dinosaur

16. Juli - Home Run High

17. Juli - Paper Mario: The Origami King

17. Juli - Warhammer 40.000: Mechanicus

17. Juli - Starlit Adventures Golden Stars

17. Juli - Ultra Hat Dimension

Denkt an PS Plus, PS Now, Games With Gold & Game Pass im Juli 2020

Vergesst nicht, dass es jeden Monat neue Spiele gibt, die PS4-Besitzer mit PS Plus und Xbox-Spieler mit Games with Gold abgesehen von den Kosten fürs Abo ohne weitere Kosten herunterladen könnt. Und auch der Game Pass wird regelmäßig mit neuen Spielen bestückt, im Juli unter anderem mit Soul Calibur 6.

