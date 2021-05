Neue Spiele der Woche bringen legendäre Rollenspiel-Trilogie zurück

Mit Resident Evil 8 erschien in der vergangenen Woche das Horror-Highlight des Jahres. Wir verraten euch, mit welchen Spielen es in der Woche vom 10. bis zum 16. Mai auf PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch weitergeht.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Mass Effect: Legendary Edition

Release: 14. Mai

14. Mai Plattform: PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Genre: Rollenspiel

Das ist neu: Mit der Mass Effect: Legendary Edition kommt Commander Shepard in einer Remaster-Trilogie auf aktuelle Konsolen. In dieser kompletten Sammlung sind alle drei Spiele der Weltraum-Saga enthalten. Ihr erlebt also die ganze Scifi-Saga und stellt euch der Invasion der mysteriösen Reaper.

Dabei wurden die Originale grafisch überarbeitet und nun auch für 4K-Bildschirme optimiert. Hinzu kommen diverse weitere technische Verbesserungen, wie verbesserte Ladezeiten und eine erhöhte Framerate, mit denen das Spielerlebnis aufgewertet wird. Komplett neue Story-Inhalte wird es hingegen nicht geben. Dafür habt ihr Zugriff auf fast alle DLCs.

Neue Spiele für PS4 und PS5

10. Mai - Hood: Outlaws & Legends

13. Mai - Assassin's Creed Valhalla: Zorn der Druiden

13. Mai - Death Crown

14. Mai - Mass Effect: Legendary Edition

14. Mai - Subnautica: Below Zero

Was erscheint 2021 für PS4 und PS5, hier erfahrt ihr es:

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

10. Mai - Hood: Outlaws & Legends

13. Mai - Death Crown

14. Mai - Mass Effect: Legendary Edition

14. Mai - Subnautica: Below Zero

14. Mai - Karma Incarnation 1

14. Mai - Exodemon

Alle Spiele für Xbox-Konsolen, die 2021 erscheinen:

Neue Spiele für Nintendo Switch

12. Mai - Retro Machina

12. Mai - Fire: Ungh's Quest

12. Mai - Rift Racoon

13. Mai - Death Crown

13. Mai - Space Commander: War and Trade

13. Mai - Rise Eterna

13. Mai - Exodemon

13. Mai - Taxi Driver: The Simulation

13. Mai - Solitaire Card Games

13. Mai - Connection reHaunted

13. Mai - Super Shape Shooter

13. Mai - Kasiori

14. Mai - Subnautica

14. Mai - Subnautica: Below Zero

14. Mai - Famicom Detective Club

14. Mai - Anagrams

14. Mai - Rabisco

14. Mai - Bounce Mania

14. Mai - Wish travel, Super Puzzles Dream

14. Mai - Karma Incarnation 1

15. Mai - Project: Knight

15. Mai - Turbo Skiddy Racing

Alle Switch-Releases 2021 findet ihr hier:

Vergesst PS Plus, Games With Gold, PS Now und den Game Pass nicht!

Die verschiedenen Abo-Services bieten uns darüber hinaus natürlich auch noch mehr Spiele. Dabei handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, aber dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielen. Und da wir Anfang Mai haben, lohnt sich der Blick auf das neue Angebot:

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?