Neue Spiele der Woche heben Shooter-Kracher auf ein neues Level

Auch während der E3-Woche könnt ihr euch auf eine Reihe neuer Releases einstellen. Vom 14. bis zum 20. Juni 2021 bekommen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch wieder jede Menge Spiele spendiert. In unserer wöchentlichen Release-Liste auf GamePro.de verraten wir euch, welches Spiel an welchem Tag erscheint.

Auch verraten wir euch wie gewohnt unsere Spiele-Highlights der Woche, zu denen unter anderem die Current Gen-Version von Metro: Exodus für PS5 und Xbox Series X/S zählt, dank der ihr den postapokalyptischen Shooter mit 4K, 60 fps und Raytracing genießen könnt.

Spiele-Highlight der Woche

Minute of Islands

Release: 14. Juni 2021

14. Juni 2021 Plattform: PS4, Switch und PC (Xbox folgt)

PS4, Switch und PC (Xbox folgt) Genre: Puzzle-Plattformer

Sollte Minute of Islands bereits vor wenigen Wochen erscheinen, wurde es nach Verschiebung jetzt im Zuge der E3 veröffentlicht. Lediglich auf die Xbox-Version müsst ihr euch noch ein klein wenig gedulden.

Darum geht's: Minute of Islands ist ein Puzzle-Plattformer des deutschen Entwicklerstudios Fizbin. Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle von Mo, einem Mädchen, das als einzige in der Lage ist, rätselhafte Maschinen wieder zum Laufen zu bringen. Gelingt ihr das nicht, versinkt ihre Heimat unter einer giftigen Wolke von Pilzsporen.

Besonders auffällig ist der Comicstil des Spiels, der einen traditionellen Zeichenstil, wie wir ihn beispielsweise aus Tim und Struppi kennen, mit einem Hauch Adventure Time kombiniert. Doch lasst euch von der niedlichen Optik des Spiels nicht täuschen. Viele Bilder wirken grotesk und generell hat Minute of Island einen sehr melancholischen Ton.

Neue Spiele für PS4 und PS5

14. Juni - Minute of Islands

15. Juni - The Elder Scrolls Online (PS5)

15. Juni - Dead by Daylight x Resident Evil

17. Juni - Stellaris: Federations

18. Juni - Metro Exodus (PS5)

Was erscheint noch? Alle PS4-Releases 2021 haben wir für euch hier zusammengefasst. Eine Auflistung aller neuen PS5-Spiele 2021 findet ihr hingegen in dieser Liste.

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

15. Juni - The Elder Scrolls Online (Xbox Series X/S)

15. Juni - Dead by Daylight x Resident Evil

16. Juni - Heliborne

17. Juni - Stellaris: Federations

18. Juni - Metro Exodus (Xbox Series X/S)

18. Juni - Discolored

18. Juni - Galaxy Champions TV

18. Juni - Wingspan

Was erscheint noch? Alle Xbox-Releases 2021 findet ihr hier. Es ist zudem gut möglich, dass während der Nintendo Direct am kommenden Dienstag noch weitere Spiele sofort veröffentlicht werden. Darüber werden wir euch auf GamePro natürlich informieren.

Neue Spiele für Nintendo Switch

15. Juni - Dead by Daylight x Resident Evil

16. Juni - Plastic Rebellion

16. Juni - Together

17. Juni - Bakumatsu Renka Shinsengumi

17. Juni - Rotuns Takeoff

17. Juni - Metal Unit

17. Juni - Luciform

17. Juni - IdolDays

17. Juni - 7 years from now

17. Juni - Rangerdog

18. Juni - Bear's Restaurant

18. Juni - Cannon Army

18. Juni - Cross the Moon

19. Juni - Aquatic Rampage

Was erscheint noch? Alle Switch-Releases 2021 findet hier.

Denkt an PS Plus, Games With Gold, PS Now und den Game Pass!

Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Abo-Services, die euch regelmäßig mit neuen Spielen versorgen, die ihr dann ohne weitere Kosten - abgesehen von denen fürs Abo - spielen könnt.

Bereits heute sind im Xbox Game Pass ganze elf neue Spiele erschienen. Darunter unter anderem Doom (2016) und Fallout 3.

Auf welches Spiel freut ihr euch diese Woche am meisten?