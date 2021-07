Neue Spiele der Woche bringt Überraschungs-Hit auf PS5, Xbox Series X/S & Switch

Neue Woche, neue Spiele. Trotz Sommerzeit kommen auch zwischen dem 5. und 11. Juli 2021 ein paar Spiele heraus. Welche das für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch sind, erfahrt ihr hier.

Spiele-Highlight der Woche

A Plague Tale: Innocence

Release: 6. Juli

6. Juli Plattform: PS5, Xbox Series X/S, Switch

PS5, Xbox Series X/S, Switch Genre: Action-Adventure

Darum geht's: Das mittelalterliche Frankreich wird in A Plague Tale: Innocence von eine Rattenplage heimgesucht. Mittendrin stecken die 14-jährige Amicia und ihr kleiner Bruder Hugo, die von der Inquisition gesucht werden. Nur mit einer Steinschleuder bewaffnet versucht Amicia ihn vor den Gefahren zu beschützen.

Darum lohnt es sich: A Plague Tale: Innocence kam zwar bereits 2019 auf die PS4 und Xbox One, entpuppte sich aber überraschend als Hit mit tiefer Atmosphäre und guter Story. Auf der PS5 und Xbox Series X/S dürft ihr euch jetzt zusätzlich über technische Verbesserungen freuen. So könnt ihr das Spiel nun auch in 4K-Auflösung und 60 FPS erleben. Da es außerdem im Juli zum PS Plus-Lineup gehört, ist es perfekt für alle, die den Hit noch (einmal) spielen wollen, bevor 2022 mit A Plague Tale: Requiem der Nachfolger erscheint.

Neue Spiele für PS4 und PS5

6. Juli - A Plague Tale: Innocence (PS5)

6. Juli - Watch Dogs: Legion - Bloodline

6. Juli - Ender Lilies: Quietus of the Knights

6. Juli - Ys IX: Monstrum Nox

7. Juli - Out of Line

7. Juli - Walden, A Game

8. Juli - Sniper Elite VR

8. Juli - Crash Drive 3

8. Juli - Monster Harvest

8. Juli - Hearts of the Woods

9. Juli - Beasts of Maravilla Island

9. Juli - Blue Fire

9. Juli - Police Stories

Was euch sonst noch dieses Jahr auf PS4 und PS5 erwartet, erfahrt ihr in den beiden folgenden Listen:

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

6. Juli - A Plague Tale: Innocence (Xbox Series X/S)

6. Juli - Watch Dogs: Legion - Bloodline

7. Juli - Out of Line

7. Juli - Walden, A Game

8. Juli - Crash Drive 3

8. Juli - Monster Harvest

8. Juli - Hearts of the Woods

9. Juli - Imagine Earth

9. Juli - Beasts of Maravilla Island

9. Juli - Blue Fire

9. Juli - Police Stories

Alle Spiele für Xbox-Konsolen, die 2021 erscheinen:

Neue Spiele für Nintendo Switch

5. Juli - My Little Fruit Juice Booth

6. Juli - A Plague Tale: Innocence (Cloud-Version)

6. Juli - Ys IX: Monstrum Nox

6. Juli - The Silver Case 2425

7. Juli - Out of Line

7. Juli - Blitz Breaker

7. Juli - Treachery in Beatdown City

7. Juli - Walden, A Game

8. Juli - Crash Drive 3

8. Juli - Monument

8. Juli - Aria Chronicle

8. Juli - Indigo 7 Quest for Love

8. Juli - Masagoro

8. Juli - Beauty Bounch

8. Juli - Ruvato: Original Complex

8. Juli - Infinite Gold 2

8. Juli - Woodcutter

8. Juli - My Maitê

8. Juli - Monster Harvest

8. Juli - Hearts of the Woods

8. Juli - Boomerang X

9. Juli - Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

9. Juli - Beasts of Maravilla Island

9. Juli - Blue Fire

9. Juli - Police Stories

9. Juli - Connect Bricks

9. Juli - Bai Qu: Hundreds of Melodies

9. Juli - Fantasy Cards

9. Juli - Shopping Mall Parking Lot

10. Juli - Egg Up

Alle Switch-Releases 2021 findet ihr hier:

Vergesst PS Plus, Games With Gold, PS Now und den Game Pass nicht!

Darüber hinaus bieten uns Abo-Services noch mehr Spiele. Dabei handelt es sich zwar meist um keine brandneuen Titel, aber dafür könnt ihr sie abseits der Abo-Kosten ohne Aufpreis kostenlos spielen.

Zum aktuellen Zeitpunkt find die Juli-Spiele für PS Now noch nicht offiziell bekannt. Allerdings weist ein Leak auf einen sehr guten Monat hin. Angeblich gehören Hits wie Read Dead Redemption 2 und Nioh 2 zum Juli-Lineup.

Auf welche Spiele freut ihr euch diese Woche am meisten?