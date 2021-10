Neue Spiele der Woche lassen euch mit Marvel’s Guardians die Galaxie unsicher machen

Nach dem etwas ernüchternden Avengers kommt diese Woche mit Guardians of the Galaxy ein neues Marvel-Spiel raus, das es besser machen soll. Vom 25. bis zum 31. Oktober 2021 erwarten uns aber noch viele weitere neue Titel für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und die Nintendo Switch.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Release: 26. Oktober 2021

26. Oktober 2021 Plattform: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Genre: Action-Adventure

Das erwartet euch: Wie aus den Filmen gewohnt, kommt auch das Spiel zu den Guardians of the Galaxy mit Action, frechen Sprüchen und einem tollen Soundtrack um die Ecke. Allerdings können wir dabei nicht die komplette Truppe steuern, sondern schlüpfen nur in die Rolle von Peter Quill aka Star-Lord. Trotzdem macht die Dynamik der Guardians den Charme des Spiels aus.

Das ist neu: Anders als Marvel’s Avengers verzichtet Guardians of the Galaxy auf Loot-Grind sowie Mikrotransaktionen und bietet eine reine Singleplayer-Erfahrung mit abgeschlossener Handlung.

Warum wir bisher einen guten Eindruck vom Spiel haben, könnt ihr in unserer Preview nachlesen:

Neue Spiele für PS4 und PS5

26. Oktober - Marvel’s Guardians of the Galaxy

26. Oktober - Story of Seasons: Friends of Mineral Town

26. Oktober - Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars

26. Oktober - NASCAR 21: Ignition

26. Oktober - Minecraft Dungeons: Ultimate Edition

26. Oktober - Star Wars Jedi Knight Collection

26. Oktober - Star Wars Racer & Commando Combo

26. Oktober - Iron Harvest Complete Edition

26. Oktober - Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

27. Oktober - Pumpkin Jack (PS5-Version)

27. Oktober - Wraith: The Oblivion - Afterlife

28. Oktober - Bassmaster Fishing 2022

28. Oktober - Undernauts: Labyrinth of Yomi

28. Oktober - Roki

28. Oktober - Black Widow: Recharged

28. Oktober - Project Zero: Maiden of Black Water

28. Oktober - Riders Republic

28. Oktober - VirtuaVerse

28. Oktober - Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

28. Oktober - Backbone

29. Oktober - PJ Masks: Heroes of the Night

29. Oktober - Panorama Cotton

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

26. Oktober - Marvel’s Guardians of the Galaxy

26. Oktober - Moonglow Bay

26. Oktober - NASCAR 21: Ignition

27. Oktober - Amazing Breaker

27. Oktober - Dadish

27. Oktober - Dadish 2

27. Oktober - Death Park 2

27. Oktober - Flowers by Powgi

27. Oktober - Lucid Cycle

27. Oktober - Pumpkin Jack (Xbox Series X/S-Version)

27. Oktober - United Assault - Normandy ‘44

28. Oktober - Backbone

28. Oktober - Bassmaster Fishing 2022

28. Oktober - Black Widow: Recharged

28. Oktober - Project Zero: Maiden of Black Water

28. Oktober - Milli & Greg

28. Oktober - Riders Republic

28. Oktober - VirtuaVerse

29. Oktober - Danger Scavenger

29. Oktober - Light Fairytale Episode 3

29. Oktober - PJ Masks: Heroes of the Night

Neue Spiele für Nintendo Switch

26. Oktober - L.O.L. Surprise! Movie Night

26. Oktober - Marvel’s Guardians of the Galaxy: Cloud Version

26. Oktober - Hermitage: Strange Case Files

26. Oktober - Shadow Corridor

27. Oktober - Princess.Loot.Pixel.Again

27. Oktober - Lucid Cycle

28. Oktober - Okinawa Rush

28. Oktober - The Sokoban

28. Oktober - VirtuaVerse

28. Oktober - Dragon Hills

28. Oktober - Brain Meltdown - Into Despair

28. Oktober - Project Zero: Maiden of Black Water

28. Oktober - hexceed

28. Oktober - Voice of Cards: The Isle Dragon Roars

28. Oktober - Dusk

28. Oktober - Puzzle XXL: Geniale Tiere

28. Oktober - Zumba Aqua

28. Oktober - Jigsaw Finale

28. Oktober - Distraint Collection

28. Oktober - Abarenbo Tengu & Zombie Nation

28. Oktober - Gas Guzzlers Extreme

29. Oktober - PJ Masks: Helden der Nacht

29. Oktober - Dollhouse

29. Oktober - Halloween Snowball Bubble

29. Oktober - Shinrai - Broken Beyond Despair

29. Oktober - Horror & Adventure Pinball

29. Oktober - Mario Party Superstars

29. Oktober - Zombo Buster Rising

29. Oktober - Holy Cow! Milking Simulator

30. Oktober - Composer

31. Oktober - The Suicide of Rachel Foster

