Neue Spiele der Woche bringen einen der größten Shooter des Jahres

Der November beginnt und bringt direkt in seiner ersten Woche einen der größten Shooter des Jahres. Vom 1. bis zum 7. November 2021 gibt es neben dem neuen Call of Duty aber noch zahlreiche weitere Neuerscheinungen für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und die Nintendo Switch und wie in jeder Woche findet ihr diese in unserer Release-Liste.

Hinweis: Release-Termine können sich seitens der Publisher und Entwickler jederzeit ändern. Die Liste zeigt den aktuellen Stand.

Spiele-Highlight der Woche

Call of Duty Vanguard

Release: 5. November 2021

5. November 2021 Plattform: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One

PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One Genre: Shooter

Das erwartet euch: Call of Duty Vanguard kehrt zurück ins Zweite Weltkriegs-Setting zurück und deckt verschiedene Schauplätze ab, darunter den Pazifik, Afrika und die Ostfront. Als Entwickler fungiert Sledgehammer Games, neben der Kampagne wird es auch umfangreiche Multiplayer- und Zombie-Modi geben. Wie bereits bei Modern Warfare und Black Ops: Cold War, wird auch Vanguard wieder in Call of Duty Warzone integriert und dort für weitreichende Veränderungen sorgen.

Die Geburt der Special Forces: Die Kampagne lässt euch in die Kampfstiefel von insgesamt vier Charakteren schlüpfen, darunter den amerikanischen Kampfpiloten Wade Jackson und die sowjetische Scharfschützin Polina Petrova.

Alle wichtigen Infos findet ihr in unserem Übersichtsartikel :

Frühstart für Forza Horizon 5

Das offizielle Release-Datum von Forza Horizon 5 ist zwar der 9. November, also erst in der nächsten Woche, einige können aber schon in dieser Woche loslegen. Denn wer die Ultimate Edition des Rennspiels gekauft hat, darf schon ab dem 5. November durch das virtuelle Mexiko brettern. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Eindrucksartikel der Preview-Version von Forza Horizon 5:

Neue Spiele für PS4 und PS5

2. November - Conway: Disappearance at Dahlia View

2. November - First Class Trouble

2. November - Knockout City

3. November - Bloodshore

4. November - Bloody Rally Show

4. November - Demon Turf

4. November - Just Dance 2022

5. November - Call of Duty Vanguard

5. November - Kid a Mnesia Exhibition

Neue Spiele für Xbox One und Xbox Series X/S

2. November - Conway: Disappearance at Dahlia View

2. November - Knockout City

3. November - Bloodshore

3. November - The Solitaire Conspiracy

4. November - Demon Turf

4. November - Just Dance 2022

4. November - The Binding of Isaac: Repentance

5. November - Call of Duty Vanguard

5. November - Forza Horizon 5 (Start für Käufer*innen der Ultimate Edition)

5. November - Ghost Sync

Neue Spiele für Nintendo Switch

1. November - Ekstase

1. November - QB Planets

2. November - Galaxy Shooter

2. November - The Legend of Tianding

2. November - Tunche

2. November - Unpacking

2. November - World War Z

3. November - Bloodshore

4. November - A Boy and his Blob

4. November - Bloody Rally Show

4. November - Demon Turf

4. November - Just Dance 2022

4. November - Lone McLonegan: A Western Adventure

4. November - Magic Potion Millionaire

4. November - One Last Memory

4. November - Pretty Girls Panic! Plus

4. November - Skeletal Avenger

4. November - Super Sami Roll

4. November - Where Cards Fall

5. November - Cupid Parasite

5. November - Die Schlümpfe - Mission Blattpest

5. November - Emergency Driver Simulator

5. November - Encodya

5. November - Fast & Furious: Spy Racers - Der Aufstieg von SH1FT3R

5. November - Kreis Unendlichkeit

5. November - Om Nom: Run

5. November - Pixel Heroes: Mega Byte & Magic

5. November - Stilstand

5. November - The Gardener and the Wild Vines

5. November - .Dog

Denkt an PS Plus, Games With Gold, PS Now und Game Pass!

Neben den Neuerscheinungen solltet ihr auch die Spiele nicht vergessen, die ihr über die Abonnements der diversen Services bekommt:

Die Spiele, die ihr bei den kostenpflichtigen Abo-Diensten herunterladen und spielen könnt, ändern sich monatlich

